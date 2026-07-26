Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से परेशान? सरकार की ये स्कीमें दे रहीं 8.2% तक गारंटीड रिटर्न, जानिए किसमें करें निवेश

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सरकार की छोटी बचत योजनाएं सुरक्षित निवेश का विकल्प बनी हुई हैं
  • PPF, सुकन्या (SSY), किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटिज़न्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी योजनाओं में 6.9% से 8.2% तक गारंटीड ब्याज मिल रहा है
small savings schemes
सरकार की इन सेविंग स्कीमों में अब भी मिल रहा शानदार रिटर्न।

अगर शेयर बाजार की लगातार गिरावट और उतार-चढ़ाव से आपकी चिंता बढ़ गई है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसे समय में सरकार की छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) सुरक्षित निवेश का बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आई हैं। ये योजनाएं भारत सरकार की गारंटी के साथ आती हैं और इनमें निवेशकों को तय ब्याज मिलता है। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता के दौरान बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस और सरकार समर्थित निवेश योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे निवेशकों को पहले की तरह आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा।

ये भी पढ़ें:PPF Investment: कैसे 30 साल की सेविंग से बन सकता है 1.54 करोड़ रुपये का फंड?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आज भी सबसे भरोसेमंद लंबी अवधि की निवेश योजनाओं में गिना जाता है। इस पर फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है और इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में इसमें किया गया निवेश धारा 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री रहती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे शानदार विकल्प हो सकती है। इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो वर्तमान में छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक है। यह योजना बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

किसान विकास पत्र (KVP)

किसान विकास पत्र (KVP) भी उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो बिना किसी जोखिम के निश्चित रिटर्न चाहते हैं। इस योजना पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है और मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से निवेश की गई रकम 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

इसी तरह नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर फिलहाल 7.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसकी अवधि 5 साल की होती है और इसमें निवेश करने पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। सरकार की गारंटी होने के कारण इसे कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है।

स्मॉल सेविंग स्कीमब्याज दर (जुलाई-सितंबर 2026)
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)8.2%
Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS)8.2%
National Savings Certificate (NSC)7.7%
Kisan Vikas Patra (KVP)7.5%
5-Year Post Office Time Deposit7.5%
Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)7.4%
Public Provident Fund (PPF)7.1%
3-Year Post Office Time Deposit7.1%
2-Year Post Office Time Deposit7.0%
1-Year Post Office Time Deposit6.9%
Post Office Recurring Deposit (RD)6.7%
Post Office Savings Account4.0%

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)

अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक है। इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय के साथ बेहतर रिटर्न देने के लिए काफी लोकप्रिय है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी सुरक्षित निवेश का अच्छा माध्यम है। इसमें 1 साल पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल की जमा पर 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। पांच साल वाली जमा पर भी धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹20 से अब ₹1465 पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, थोड़े इंतजार पर मालामाल हो गए निवेशक
ये भी पढ़ें:तिमाही नतीजे और फंड जुटाने के प्लान का ऐलान, अब सोमवार को फोकस में रहेगा यह शेयर

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

फाइेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। दूसरी ओर सरकारी छोटी बचत योजनाएं पूंजी की सुरक्षा, निश्चित रिटर्न और स्थिर आय प्रदान करती हैं। इसलिए निवेशकों को केवल एक ही विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना चाहिए, यानी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए इक्विटी में निवेश जारी रखें, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता के लिए PPF, NSC, SSY, KVP और SCSS जैसी सरकारी योजनाओं को भी अपने निवेश का हिस्सा जरूर बनाएं। यही रणनीति बाजार की अनिश्चितता के बीच आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business Latest News Business News In Hindi Business News अन्य..
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।