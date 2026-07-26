शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से परेशान? सरकार की ये स्कीमें दे रहीं 8.2% तक गारंटीड रिटर्न, जानिए किसमें करें निवेश

अगर शेयर बाजार की लगातार गिरावट और उतार-चढ़ाव से आपकी चिंता बढ़ गई है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसे समय में सरकार की छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) सुरक्षित निवेश का बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आई हैं। ये योजनाएं भारत सरकार की गारंटी के साथ आती हैं और इनमें निवेशकों को तय ब्याज मिलता है। यही वजह है कि बाजार में अनिश्चितता के दौरान बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस और सरकार समर्थित निवेश योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे निवेशकों को पहले की तरह आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आज भी सबसे भरोसेमंद लंबी अवधि की निवेश योजनाओं में गिना जाता है। इस पर फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है और इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में इसमें किया गया निवेश धारा 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम भी टैक्स फ्री रहती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे शानदार विकल्प हो सकती है। इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो वर्तमान में छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक है। यह योजना बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

किसान विकास पत्र (KVP)

किसान विकास पत्र (KVP) भी उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो बिना किसी जोखिम के निश्चित रिटर्न चाहते हैं। इस योजना पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है और मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से निवेश की गई रकम 115 महीनों में दोगुनी हो जाती है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

इसी तरह नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर फिलहाल 7.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसकी अवधि 5 साल की होती है और इसमें निवेश करने पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। सरकार की गारंटी होने के कारण इसे कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है।

स्मॉल सेविंग स्कीम ब्याज दर (जुलाई-सितंबर 2026) Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) 8.2% Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) 8.2% National Savings Certificate (NSC) 7.7% Kisan Vikas Patra (KVP) 7.5% 5-Year Post Office Time Deposit 7.5% Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) 7.4% Public Provident Fund (PPF) 7.1% 3-Year Post Office Time Deposit 7.1% 2-Year Post Office Time Deposit 7.0% 1-Year Post Office Time Deposit 6.9% Post Office Recurring Deposit (RD) 6.7% Post Office Savings Account 4.0%

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)

अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक है। इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय के साथ बेहतर रिटर्न देने के लिए काफी लोकप्रिय है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी सुरक्षित निवेश का अच्छा माध्यम है। इसमें 1 साल पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल की जमा पर 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। पांच साल वाली जमा पर भी धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

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