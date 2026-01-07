छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गिरावट भरे बाजार में रॉकेट बना यह ₹15 से कम का शेयर

संक्षेप: तहमार एंटरप्राइजेज को अगर छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहें तो यह बात गलत नहीं होगी। एक तरफ जब शेयर मार्केट में गिरावट है तो दूसरी तरह इसके शेयर रॉकेट बने हुए हैं और इनमें 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा है। अब इनकी कीमत 14.11 रुपये प्रति शेयर हो गई है।

तहमार एंटरप्राइजेज को अगर छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहें तो यह बात गलत नहीं होगी। एक तरफ जब शेयर मार्केट में गिरावट है तो दूसरी तरह इसके शेयर रॉकेट बने हुए हैं और इनमें 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा है। अब इनकी कीमत 14.11 रुपये प्रति शेयर हो गई है। आज दोपहर पौने 2 बजे तक कंपनी के शेयर की कीमत 19.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14.11 रुपये पर कारोबार कर रही थी।

कंपनी का मार्केट कैप 7219.82 करोड़ रुपये इसकी तुलना में बीएसई सेंसेक्स 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,761 के स्तर पर था। कंपनी का मार्केट कैप 7219.82 करोड़ रुपये है, जबकि इसके शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 24.15 रुपये और निम्नतम स्तर 9.21 रुपये रहा है। पिछले एक साल में तहमार एंटरप्राइजेज के शेयरों में 49 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में सेंसेक्स 8.7 प्रतिशत बढ़ा है।

शेयरों में उछाल की वजह इन शेयरों में खरीदारी की गति एक महत्वपूर्ण खबर के बाद देखने को मिली। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), कोल्हापुर ने कंपनी को उसके प्लांट को दोबारा चालू करने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि उसे एमपीसीबी से 5 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, 45 केएलपीडी अनाज-आधारित डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट (मिश्रण और बॉटलिंग इकाई) के संचालन के लिए संचालन की सहमति (सीटीओ) नवीनीकरण हेतु प्रदान कर दी गई है।

यह इकाई जुलाई 2025 से बंद थी, क्योंकि एमपीसीबी के अंतरिम निर्देशों के तहत जल और वायु अधिनियमों के तहत अनुमोदन नवीनीकरण के लिए तकनीकी और पर्यावरणीय उन्नयन की आवश्यकता थी।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने बताया कि उसने आवश्यक प्रदूषण-नियंत्रण संशोधन पूरे कर लिए हैं, सभी अनुपालन दस्तावेज जमा कर दिए हैं, और एमपीसीबी ने अब 5 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा संचालन की सहमति (सीटीओ) प्रदान/नवीनीकृत कर दी है, जो 31 अगस्त 2029 तक मान्य है। कंपनी ने कहा कि सीटीओ मिल जाने के बाद, वह पर्यावरणीय और विनियामक मानदंडों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण पुनः शुरू करने के लिए तैयार है।

क्या करती है कंपनी तहमार एंटरप्राइजेज अनाज-आधारित विशेष उत्पादों का निर्माता है। इसका व्यवसाय पोर्टफोलियो वर्तमान में विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में फैला हुआ है, जिसमें ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन सॉलिड्स, डिस्टिलर्स वेट ग्रेन्स सॉल्युबल, इंडियन मेड फॉरेन लिकर और प्रीमियम कंट्री लिकर शामिल हैं। इसके प्लांट में स्टार्च और स्टार्च से जुड़े डेरिवेटिव, इथेनॉल, लिकर और कृषि-आधारित पशु आहार विकसित करने की मौजूदा प्रक्रियाओं से आगे बढ़ने की क्षमता भी है।