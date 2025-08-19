8% तक सस्ती हो जाएंगी छोटी गाड़ियां! दिवाली पर मिलेगा आम-आदमी को तोहफा

छोड़ी गाड़ियों की कीमतों में आने वाले समय में 8 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है। एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। यानी गाड़ियों का खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को सरकार के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए।

छोड़ी गाड़ियों की कीमतों में आने वाले समय में 8 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है। एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। यानी गाड़ियों का खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को सरकार के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि इससे उनकी अधिक बचत हो जाए। बता दें इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरकार 28 प्रतिशत के जीएसटी (Goods and Services Tax) को घटाकर 18 प्रतिशत करने जा रही है।

इस समय लग रहा है 20 से 50% जीएसटी मौजूदा समय में स्ट्रक्चर और पैसेंज व्हीकल्स की स्थिति पर 29 प्रतिशत 50 प्रतिशत तक जीएसटी लग रहा है। इसमें सेस भी शामिल है। गाड़ियों पर लगने वाला स्टैंडर्ड जीएसटी 28 प्रतिशत का है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद गाड़ियों पर 28 प्रतिशत लगने वाला जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, बड़ी गाडियों पर स्पेशल रेट्स के तहत 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एचएसबीसी ने कहा है कि इसमें सेस कैंसिल हो सकता है।

8% तक सस्ती हो सकती है छोटी गाड़ियां इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार की तरफ से इस हिसाब फैसला होता है कि छोटी गाड़ियों की कीमतों में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। वहीं, बड़ी गाड़ियों की कीमतों में का भाव 3 से 5 प्रतिशत घट सकता है।