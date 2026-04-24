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₹30 से कम कीमत वाले इस शेयर का मल्टीबैगर रिटर्न, 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचा; सरिया बनाती है कंपनी

Apr 24, 2026 11:58 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में जोरदार बिकवाली जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेशन के दौरान 1% तक गिर गए, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य-पूर्व में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया।

₹30 से कम कीमत वाले इस शेयर का मल्टीबैगर रिटर्न, 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचा; सरिया बनाती है कंपनी

कई बार शेयर मार्केट में गिरावट के बाद भी कुछ शेयर्स का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलता है। आज यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल को 50 रुपए से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप स्टॉक रेतन टीएमटी (Rhetan TMT) BSE पर 2% से ज्यादा बढ़कर 29.41 रुपए पर पहुंच गया। ये इसका पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर भी है। इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब यह जुलाई 2025 में बने अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर 14.52 रुपए से 102% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले 1 महीने में यह 16%, 3 महीने में 8%, 6 महीने में 30% और पिछले 1 साल में 57% तक बढ़ा है।

खास बात ये है कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में जोरदार बिकवाली जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेशन के दौरान 1% तक गिर गए, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य-पूर्व में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा यानी 1% गिरकर 76,829 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 1% गिरकर दिन के निचले स्तर 23,944 पर आ गया।

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रेतन TMT के डेवलपमेंट
पिछले महीने कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक नया ऑब्जेक्ट क्लॉज जोड़ने को मंजूरी दी। कंपनी ने क्लॉज नंबर III [A] (5) पेश किया है, जो उसे कमोडिटी ट्रेडिंग के ऑपरेशंस को सक्षम बनाता है। इस विस्तार से कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ट्रेडिंग, खरीद-बिक्री, आयात और निर्यात करने की अनुमति मिल गई है।

इस नए क्लॉज के तहत, कंपनी एग्रीकल्चर और नॉन-एग्रीकल्चर कमोडिटीज (धातु, बुलियन और खनिज) में कारोबार कर सकती है। इसे फिजिकल कमोडिटीज और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में लेन-देन करने की भी अनुमति है। इसका दायरा भारत और विदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त, दोनों तरह के बाजारों तक फैला हुआ है। इसके अलावा, यह क्लॉज निवेश, आर्बिट्रेजिंग, हेजिंग और कीमती और बेस मेटल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटीज जैसी चीजों में स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डीलिंग जैसी गतिविधियों की परमिशन देता है।

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रेतन TMT का Q3 नतीजे
फाइनेंशियल मोर्चे पर कंपनी ने Q3FY26 के लिए बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट दी है। ऑपरेशंस से रेवेन्यू 615.48 लाख रुपए रहा, जबकि अन्य आय ने 317.24 लाख रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इस तिमाही के लिए कुल आय 932.72 लाख रुपए हो गई। पिछले साल की इसी तिमाही के 139.05 लाख रुपए की तुलना में शुद्ध लाभ बढ़कर 444.78 लाख रुपए हो गया।

Q3FY25 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू में 638.03 लाख रुपए से 3.5% की गिरावट के बावजूद, अन्य आय में तेज बढ़ोतरी के कारण कुल आय में 46.1% की वृद्धि हुई। मुनाफे में काफी उछाल देखा गया, जिसमें शुद्ध लाभ साल-दर-साल 219.9% ​​बढ़ा। बेसिक EPS भी 0.02 रुपए से बढ़कर 0.06 रुपए हो गया, जो 200% की वृद्धि दर्शाता है।

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रेतन टीएमटी लिमिटेड की डिटेल
रेतन TMT लिमिटेड भारत में थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (TMT) बार के प्रोडक्शन और सेल्स के काम करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में TMT बार शामिल हैं, जिनका व्यापक रूप से आवासीय आवास, बहुमंजिला इमारतों, पुलों, फ्लाईओवर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग व निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। कंपनी राउंड बार भी बनाती है, जिनका उपयोग इंजीनियरिंग कम्पोनेंट्स, फोर्जिंग इंडस्ट्री, फाउंडेशन बोल्ट और शाफ्टिंग प्रोडक्ट्स में होता है। इसकी स्थापना 1984 में अहमदाबाद में की गई थी।

डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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