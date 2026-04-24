₹30 से कम कीमत वाले इस शेयर का मल्टीबैगर रिटर्न, 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचा; सरिया बनाती है कंपनी

भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में जोरदार बिकवाली जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेशन के दौरान 1% तक गिर गए, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य-पूर्व में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया।

कई बार शेयर मार्केट में गिरावट के बाद भी कुछ शेयर्स का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिलता है। आज यानी शुक्रवार, 24 अप्रैल को 50 रुपए से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप स्टॉक रेतन टीएमटी (Rhetan TMT) BSE पर 2% से ज्यादा बढ़कर 29.41 रुपए पर पहुंच गया। ये इसका पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर भी है। इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब यह जुलाई 2025 में बने अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर 14.52 रुपए से 102% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले 1 महीने में यह 16%, 3 महीने में 8%, 6 महीने में 30% और पिछले 1 साल में 57% तक बढ़ा है।

खास बात ये है कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सेशन में जोरदार बिकवाली जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 सेशन के दौरान 1% तक गिर गए, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य-पूर्व में अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा यानी 1% गिरकर 76,829 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 1% गिरकर दिन के निचले स्तर 23,944 पर आ गया।

रेतन TMT के डेवलपमेंट

पिछले महीने कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक नया ऑब्जेक्ट क्लॉज जोड़ने को मंजूरी दी। कंपनी ने क्लॉज नंबर III [A] (5) पेश किया है, जो उसे कमोडिटी ट्रेडिंग के ऑपरेशंस को सक्षम बनाता है। इस विस्तार से कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ट्रेडिंग, खरीद-बिक्री, आयात और निर्यात करने की अनुमति मिल गई है।

इस नए क्लॉज के तहत, कंपनी एग्रीकल्चर और नॉन-एग्रीकल्चर कमोडिटीज (धातु, बुलियन और खनिज) में कारोबार कर सकती है। इसे फिजिकल कमोडिटीज और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में लेन-देन करने की भी अनुमति है। इसका दायरा भारत और विदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त, दोनों तरह के बाजारों तक फैला हुआ है। इसके अलावा, यह क्लॉज निवेश, आर्बिट्रेजिंग, हेजिंग और कीमती और बेस मेटल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटीज जैसी चीजों में स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डीलिंग जैसी गतिविधियों की परमिशन देता है।

रेतन TMT का Q3 नतीजे

फाइनेंशियल मोर्चे पर कंपनी ने Q3FY26 के लिए बेहतर प्रदर्शन की रिपोर्ट दी है। ऑपरेशंस से रेवेन्यू 615.48 लाख रुपए रहा, जबकि अन्य आय ने 317.24 लाख रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इस तिमाही के लिए कुल आय 932.72 लाख रुपए हो गई। पिछले साल की इसी तिमाही के 139.05 लाख रुपए की तुलना में शुद्ध लाभ बढ़कर 444.78 लाख रुपए हो गया।

Q3FY25 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू में 638.03 लाख रुपए से 3.5% की गिरावट के बावजूद, अन्य आय में तेज बढ़ोतरी के कारण कुल आय में 46.1% की वृद्धि हुई। मुनाफे में काफी उछाल देखा गया, जिसमें शुद्ध लाभ साल-दर-साल 219.9% ​​बढ़ा। बेसिक EPS भी 0.02 रुपए से बढ़कर 0.06 रुपए हो गया, जो 200% की वृद्धि दर्शाता है।

रेतन टीएमटी लिमिटेड की डिटेल

रेतन TMT लिमिटेड भारत में थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (TMT) बार के प्रोडक्शन और सेल्स के काम करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में TMT बार शामिल हैं, जिनका व्यापक रूप से आवासीय आवास, बहुमंजिला इमारतों, पुलों, फ्लाईओवर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग व निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। कंपनी राउंड बार भी बनाती है, जिनका उपयोग इंजीनियरिंग कम्पोनेंट्स, फोर्जिंग इंडस्ट्री, फाउंडेशन बोल्ट और शाफ्टिंग प्रोडक्ट्स में होता है। इसकी स्थापना 1984 में अहमदाबाद में की गई थी।