कंपनी ने रातोंरात बदला अपना नाम, अब लगातार शेयर खरीदने की लूट, ₹39 पर आया भाव

Small-cap stock: स्पाइस लाउंज फड वर्क्स के शेयर (Spice Lounge Food Works) आज बुधवार, 13 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। आज स्मॉल-कैप शेयर ₹39.47 प्रति शेयर पर पहंच गया। इसमें 2 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। बता दें कि शेयरों में यह तेजी एक खबर के बाद आई है। दरअसल, 11 अगस्त को अचानक कंपनी द्वारा आधिकारिक नाम 'शालीमार एजेंसीज' से बदलकर 'स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स' करने की घोषणा के बाद स्मॉल-कैप शेयर में तेजी आई।

क्या है डिटेल कंपनी ने 8 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, "यह सूचित किया जाता है कि 11 अगस्त, 2025 से कंपनी का नाम "शालीमार एजेंसीज लिमिटेड" से बदलकर स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड हो गया है।" हाल के महीनों में, शेयर लगातार ऊपरी सर्किट सीमा को पार कर गया है, जिससे शेयरधारकों की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीएसई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पूरी तरह से खुदरा निवेशकों के स्वामित्व में है, जिसमें कोई प्रमोटर हिस्सेदारी नहीं है।