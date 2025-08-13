कंपनी ने रातोंरात बदला अपना नाम, अब लगातार शेयर खरीदने की लूट, ₹39 पर आया भाव
कंपनी के शेयर में बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। आज स्मॉल-कैप शेयर ₹39.47 प्रति शेयर पर पहंच गया। इसमें 2 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा है। कंपनी कल, 14 अगस्त को अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी।
Small-cap stock: स्पाइस लाउंज फड वर्क्स के शेयर (Spice Lounge Food Works) आज बुधवार, 13 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। आज स्मॉल-कैप शेयर ₹39.47 प्रति शेयर पर पहंच गया। इसमें 2 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। बता दें कि शेयरों में यह तेजी एक खबर के बाद आई है। दरअसल, 11 अगस्त को अचानक कंपनी द्वारा आधिकारिक नाम 'शालीमार एजेंसीज' से बदलकर 'स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स' करने की घोषणा के बाद स्मॉल-कैप शेयर में तेजी आई।
क्या है डिटेल
कंपनी ने 8 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, "यह सूचित किया जाता है कि 11 अगस्त, 2025 से कंपनी का नाम "शालीमार एजेंसीज लिमिटेड" से बदलकर स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड हो गया है।" हाल के महीनों में, शेयर लगातार ऊपरी सर्किट सीमा को पार कर गया है, जिससे शेयरधारकों की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीएसई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पूरी तरह से खुदरा निवेशकों के स्वामित्व में है, जिसमें कोई प्रमोटर हिस्सेदारी नहीं है।
शेयरों के हाल
पिछले एक साल में इस शेयर में 741 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो ₹4.60 प्रति शेयर से बढ़कर ₹39.47 के वर्तमान मूल्य पर पहुंच गया है। 8 अगस्त को, कंपनी ने घोषणा की कि बोर्ड की बैठक 30 जून, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उन्हें स्वीकृत करने के लिए गुरुवार, 14 अगस्त को होगी। कंपनी ने 8 अगस्त को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा, "सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29(1) के अनुसार, यह जानकारी दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है।"