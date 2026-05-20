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फिर निवेशकों का फेवरेट बना 1240% रिटर्न वाला ये छोटकू स्टॉक, 1 दिन में 18% उछला शेयर; आपका है दांव?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिंधु ट्रेड लिंक्स के शेयरों में 18% तक की तेज उछाल देखने को मिली, जब कंपनी ने 22 मई की बोर्ड मीटिंग में बड़े अधिग्रहण प्रस्तावों पर चर्चा की घोषणा की। कंपनी एडवेंट कोल रिसोर्सेस और सैनिक माइनिंग में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है। इसके शेयर पिछले 5 साल में 1240% का रिटर्न दे चुकी है।

फिर निवेशकों का फेवरेट बना 1240% रिटर्न वाला ये छोटकू स्टॉक, 1 दिन में 18% उछला शेयर; आपका है दांव?

सिंधु ट्रेड लिंक (Sindhu Trade Links) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक करीब 18.16% उछलकर ₹26.61 तक पहुंच गया। कंपनी ने 22 मई को बोर्ड मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें बड़े अधिग्रहण (Acquisition) और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर चर्चा होगी। इसी खबर के बाद निवेशकों में खरीदारी की होड़ लग गई। हालांकि, शेयर अभी भी अपने 52-वीक हाई ₹39.25 से करीब 34% नीचे है, लेकिन हालिया तेजी ने बाजार का ध्यान फिर से इस स्मॉल-कैप स्टॉक की ओर खींच लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड एडवेंट कोल रिसोर्सेस (Advent Coal Resources Pte. Ltd.) और सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेस (Sainik Mining and Allied Services Ltd.) में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। यह डील इक्विटी शेयर और कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रिफरेंस शेयर (Compulsorily Convertible Preference Shares) के जरिए की जा सकती है। बाजार इसे कंपनी के विस्तार की बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहा है। अगर यह अधिग्रहण पूरा होता है, तो कंपनी की मौजूदगी कोयला और माइनिंग सेक्टर में और मजबूत हो सकती है।

5 साल में इस स्टॉक ने दिया 1240% का रिटर्न

निवेशकों के लिए खास बात यह है कि सिंधु ट्रेड लिंक्स (Sindhu Trade Links) पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने करीब 1240% का रिटर्न दिया है, जिसने इसे छोटे निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। वहीं, पिछले एक साल में भी शेयर करीब 24% चढ़ा है। हाल के एक हफ्ते में 11% और 6 महीने में 12% की तेजी ने यह संकेत दिया है कि स्टॉक में फिर से पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी अधिग्रहण की खबर छोटे शेयरों में तेजी से असर डालती है क्योंकि निवेशकों को भविष्य में बड़े विस्तार और कमाई बढ़ने की उम्मीद रहती है। हालांकि, ऐसे स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव भी ज्यादा होता है, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में EGM (Extraordinary General Meeting) के ड्रॉफ्ट नोटिस और जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर भी चर्चा होगी। इससे संकेत मिल रहा है कि कंपनी आने वाले समय में बड़े कॉर्पोरेट फैसलों की तैयारी कर रही है।

शेयर परफॉर्मेंस

सिंधु ट्रेड लिंक (Sindhu Trade Links) के शेयरों में आज 20 मई 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 18.16% उछलकर ₹26.61 पर पहुंच गया। कंपनी द्वारा बड़े अधिग्रहण (Acquisition) प्रस्तावों पर विचार करने की खबर के बाद निवेशकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया। खास बात यह रही कि शेयर ने एक ही दिन में ₹4.09 की मजबूत छलांग लगाई।

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फिलहाल बाजार की नजर 22 मई की बोर्ड मीटिंग पर टिकी हुई है। अगर अधिग्रहण से जुड़ी खबरें सकारात्मक रहती हैं, तो इस स्मॉल-कैप शेयर में आगे भी हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशकों के बीच यही चर्चा है कि क्या सिंधु ट्रेड लिंक्स (Sindhu Trade Links) एक बार फिर मल्टीबैगर रिटर्न देने की तैयारी में है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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