इस कंपनी को मिला 24 महीने का प्रोजेक्ट, शेयर ने लगाई छलांग, भाव 15 रुपये से कम

SEPC share: अकसर किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उसके शेयर पर दांव लगाने की होड़ सी लग जाती है। ऐसा ही माहौल SEPC लिमिटेड के शेयर में देखने को मिला है। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को इस कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। दरअसल, दिल्ली स्थित जल संसाधन विभाग से ₹442.8 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद गुरुवार को SEPC के शेयरों में 11 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस स्मॉल-कैप सिविल कंस्ट्रक्शन शेयर में दिन के कारोबार के दौरान 11.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹13.4 प्रति शेयर पर पहुंच गया। बता दें कि यह प्रोजेक्ट 24 महीने का है।

शेयर का परफॉर्मेंस इस साल SEPC लिमिटेड के शेयर में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 31 रुपये का रहा है तो 52 हफ्ते का लो 10.91 रुपये है। बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में शेयर ने 52 हफ्ते के लो को टच किया था। इस लिहाज से शेयर अब रिकवरी मोड में है।

24 महीने का है प्रोजेक्ट SEPC को जल संसाधन विभाग से जमानियां पंप नहर प्रभाग, मोहनिया, कैमूर जिले के अंतर्गत 'जमानियां से ककरैत गंगाजल उवाह सिंचाई योजना' के लिए ₹442.8 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। यह परियोजना 24 महीनों में पूरी की जाएगी।