₹8 के शेयर को खरीदने की लूट, 1360% चढ़ गया भाव, निवेशक मालामाल

Small Cap Stock: स्मॉल-कैप शेयर पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन (गुजरात) ने लंबी अवधि में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर खुद को बाजार के बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल कर लिया है। करीब छह साल पहले जो शेयर महज ₹8.40 पर ट्रेड कर रहा था, वह अब बढ़कर ₹122.30 के आसपास पहुंच गया है। इस दौरान शेयर ने लगभग 1,360% की उछाल दर्ज की है। सालाना प्रदर्शन की बात करें तो CY21 में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 355% और CY24 में 537% का धमाकेदार रिटर्न दिया था। हालांकि CY25 में शेयर पर भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला और यह करीब 62% तक टूट गया, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड अब भी मजबूत नजर आता है।

क्या है डिटेल पिछले साल शेयर ने ₹417 का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ था, लेकिन मौजूदा स्तर से यह अपने उच्चतम स्तर से करीब 71% नीचे ट्रेड कर रहा है। बाजार एक्सपर्ट का मानना है कि लंबी तेजी के बाद मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) स्वाभाविक है, जिसके चलते इसमें गिरावट आई। इसके बावजूद कंपनी का बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक निवेशकों का भरोसा बनाए हुए है। कंपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और इंस्टॉलेशन के बाद मेंटेनेंस सर्विस भी प्रदान करती है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे ताजा वित्तीय नतीजों की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय ₹48.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹34.14 करोड़ से करीब 43% ज्यादा है। EBITDA भी बढ़कर ₹6.16 करोड़ हो गया, जो सालाना आधार पर लगभग 38% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं शुद्ध मुनाफा ₹3.57 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹3.19 करोड़ से बेहतर है। बढ़ती आय और मुनाफा यह दिखाते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत हो रही है।