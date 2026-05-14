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बड़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये स्मॉल-कैप स्टॉक, 6 महीने के हाई पर शेयर; 1 दिन में 17% उछला

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्मॉल-कैप कंपनी बाजेल प्रोजेक्ट्स (Bajel Projects) के शेयरों में गुरुवार को 17% से ज्यादा की तेजी आई, जिससे यह ₹2,100 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से ₹200-300 करोड़ के दो बड़े सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स मिले हैं।

बड़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये स्मॉल-कैप स्टॉक, 6 महीने के हाई पर शेयर; 1 दिन में 17% उछला

शेयर बाजार में आज एक स्मॉल-कैप कंपनी बाजेल प्रोजेक्ट्स (Bajel Projects) ने जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। कंपनी के शेयरों में गुरुवार के कारोबार के दौरान 17.5% का भारी उछाल देखा गया, जिससे यह 6 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे का मुख्य कारण कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (Power Grid Corporation) से मिले कई बड़े ऑर्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी की भविष्य की कमाई की संभावनाओं को काफी मजबूत कर दिया है।

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ऑर्डर्स का पूरा गणित

बाजेल प्रोजेक्ट्स ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनियों (SPVs) से दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं।

पुणे ईस्ट में सब-स्टेशन का निर्माण:- इसमें 765kV के एक नए सबस्टेशन का निर्माण और मौजूदा सबस्टेशनों का विस्तार शामिल है।

बेलारी-दावणगेरे ट्रांसमिशन लाइन:- इसमें 400kV की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम शामिल है।

ये दोनों प्रोजेक्ट EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) कैटेगिरी के अंतर्गत आते हैं। कंपनी के अनुसार, प्रत्येक प्रोजेक्ट की कीमत ₹200 करोड़ से ₹300 करोड़ के बीच है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 21 महीने का समय है।

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बढ़ती रफ्तार और ग्लोबल विस्तार

यह पहली बार नहीं है, जब 2026 में बाजेल प्रोजेक्ट्स ने बाजार को चौंकाया है। कंपनी लगातार अपनी झोली में बड़े ऑर्डर्स डाल रही है।

विदेशी ऑर्डर्स:- अप्रैल के अंत में कंपनी ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में ₹400 करोड़ का ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट हासिल किया था।


महाराष्ट्र से बड़ा ऑर्डर:- मार्च के मध्य में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (MSETCL) ने इसे ₹700 करोड़ का भारी-भरकम प्रोजेक्ट दिया था।

सरकारी साझेदारी:- कंपनी ने मार्च में भारत सरकार से जुड़ी NIIF (नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के साथ भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है।

बाजाज समूह की विरासत

बाजेल प्रोजेक्ट्स पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स (Bajaj Electricals) का हिस्सा थी। इसे डिमर्जर (Demerger) के माध्यम से एक अलग कंपनी बनाया गया था। कंपनी पिछले दो दशकों की अपनी ऑपरेशन लिगैसी और मूल्यों के साथ काम करना जारी रखे हुए है, जो निवेशकों के बीच भरोसे का एक बड़ा कारण है।

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शेयर का प्रदर्शन और निवेशकों के लिए स्थिति

आज की तेजी के साथ इस स्टॉक ने मई महीने के लिए सकारात्मक वापसी की है। हालांकि, यह शेयर पिछले कुछ समय से बिकवाली के दबाव में था, लेकिन अप्रैल में इसमें 37% की शानदार रिकवरी देखी गई। भले ही शेयर 14 मई को उछला है, लेकिन यह अभी भी जून 2024 के अपने रिकॉर्ड हाई (₹330) से लगभग 43% नीचे ट्रेड कर रहा है। ₹2,100 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के पास अब ऑर्डर्स की भरमार है, जो आने वाले समय में इसके राजस्व (Revenue) को नई ऊंचाई दे सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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