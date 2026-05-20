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छोटा शेयर बड़ा धमाल: गिरते बाजार में लगा 20% का अपर सर्किट, तीन गुना से अधिक बढ़ा मुनाफा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Jay Bahrat Maruti Share Price: 1 महीने में जय भारत ने करीब 10% तेजी दर्ज की है। 2026 में अब तक इसने 13% का रिटर्न जबकि, 1 साल में इसमें 49% का उछाल आया है। 5 साल में यह स्मॉल कैप स्टॉक 62% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। 

छोटा शेयर बड़ा धमाल: गिरते बाजार में लगा 20% का अपर सर्किट, तीन गुना से अधिक बढ़ा मुनाफा

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जय भारत मारुति के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वह भी तब जब शेयर मार्केट में गिरावट है। आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 20% के अपर सर्किट के साथ 103.24 रुपये पर पहुंच गया।

तीन गुना से अधिक बढ़ा मुनाफा

वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 287 प्रतिशत उछलकर 79.59 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 20.56 करोड़ रुपये था। कंपनी को इस दौरान टैक्स रेट में बदलाव से 36.79 करोड़ रुपये का लाभ भी मिला, जिसने नेट प्रॉफिट को और मजबूत किया।

इनकम और EBITDA में भी शानदार बढ़त

कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशंस सालाना आधार पर 25.44 प्रतिशत बढ़कर 766.01 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 610.65 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA 57.53 प्रतिशत बढ़कर 91.90 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले यह 58.34 करोड़ रुपये था। इससे कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती साफ दिखाई देती है।

निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान

कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 2025-26 के लिए फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है। बोर्ड ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 0.70 रुपये डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है।

तकनीकी संकेत क्या कहते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन के मुताबिक शेयर ने लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद मजबूत ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा कि इस तेजी के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम 50-दिन के औसत से 700 प्रतिशत ज्यादा रहा, जो बड़े निवेशकों की दिलचस्पी का संकेत है।

जैने के अनुसार ब्रेकआउट लेवल अब मजबूत सपोर्ट बन चुका है और शेयर में अगला संभावित टार्गेट 115 रुपये हो सकता है। तेजी बनाए रखने के लिए शेयर का ब्रेकआउट लेवल के ऊपर टिके रहना जरूरी है।

शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?

1 महीने में जय भारत ने करीब 10% तेजी दर्ज की है। 2026 में अब तक इसने 13% का रिटर्न जबकि, 1 साल में इसमें 49% का उछाल आया है। 5 साल में यह स्मॉल कैप स्टॉक 62% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बुधवार सुबह करीब 11:45 बजे तक शेयर 20% के अपर सर्किट पर ही कारोबार करता दिखा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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