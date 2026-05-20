छोटा शेयर बड़ा धमाल: गिरते बाजार में लगा 20% का अपर सर्किट, तीन गुना से अधिक बढ़ा मुनाफा
Jay Bahrat Maruti Share Price: 1 महीने में जय भारत ने करीब 10% तेजी दर्ज की है। 2026 में अब तक इसने 13% का रिटर्न जबकि, 1 साल में इसमें 49% का उछाल आया है। 5 साल में यह स्मॉल कैप स्टॉक 62% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है।
ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जय भारत मारुति के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वह भी तब जब शेयर मार्केट में गिरावट है। आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 20% के अपर सर्किट के साथ 103.24 रुपये पर पहुंच गया।
तीन गुना से अधिक बढ़ा मुनाफा
वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 287 प्रतिशत उछलकर 79.59 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 20.56 करोड़ रुपये था। कंपनी को इस दौरान टैक्स रेट में बदलाव से 36.79 करोड़ रुपये का लाभ भी मिला, जिसने नेट प्रॉफिट को और मजबूत किया।
इनकम और EBITDA में भी शानदार बढ़त
कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशंस सालाना आधार पर 25.44 प्रतिशत बढ़कर 766.01 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 610.65 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA 57.53 प्रतिशत बढ़कर 91.90 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले यह 58.34 करोड़ रुपये था। इससे कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती साफ दिखाई देती है।
निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान
कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 2025-26 के लिए फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है। बोर्ड ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 0.70 रुपये डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है।
तकनीकी संकेत क्या कहते हैं?
मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन के मुताबिक शेयर ने लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद मजबूत ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा कि इस तेजी के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम 50-दिन के औसत से 700 प्रतिशत ज्यादा रहा, जो बड़े निवेशकों की दिलचस्पी का संकेत है।
जैने के अनुसार ब्रेकआउट लेवल अब मजबूत सपोर्ट बन चुका है और शेयर में अगला संभावित टार्गेट 115 रुपये हो सकता है। तेजी बनाए रखने के लिए शेयर का ब्रेकआउट लेवल के ऊपर टिके रहना जरूरी है।
शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा?
1 महीने में जय भारत ने करीब 10% तेजी दर्ज की है। 2026 में अब तक इसने 13% का रिटर्न जबकि, 1 साल में इसमें 49% का उछाल आया है। 5 साल में यह स्मॉल कैप स्टॉक 62% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बुधवार सुबह करीब 11:45 बजे तक शेयर 20% के अपर सर्किट पर ही कारोबार करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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