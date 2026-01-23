इस छोटे शेयर ने 5 साल में दिया 5000% से अधिक का रिटर्न, आज खरीदने को मची होड़

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक Mercury Ev-Tech के शेयर में शुक्रवार को निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी देखी गई। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद इसके शेयर की कीमत तेजी से बढ़ी।

मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक Mercury Ev-Tech के शेयर में शुक्रवार, 23 जनवरी को निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी देखी गई। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद इसके शेयर की कीमत तेजी से बढ़ी। इस रैली में कारोबार की मात्रा में साफ़ उछाल ने मदद की, जिसने सुस्त रहे सत्र में इस स्टॉक को अलग चमक दी।

शेयर की कीमत में तेज बदलाव मल्टीबैगर स्टॉक ने दिन के दौरान 15.5% की बढ़त के साथ ₹36.51 तक का स्तर छू लिया। इस तेज चाल के बावजूद, Mercury Ev-Tech अभी भी जनवरी 2025 में दर्ज अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹87 से लगभग 58% नीचे कारोबार कर रहा है। इसी सप्ताह की शुरुआत में, यह स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹29.95 तक खिसक गया था, जो हाल के महीनों में इसकी अस्थिरता को दर्शाता है।

कारोबार की मात्रा में वृद्धि मात्रा के मोर्चे पर, Mercury Ev-Tech में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। 23 जनवरी, 2026 तक, बीएसई पर कारोबार की मात्रा 2.19 लाख से 2.27 लाख शेयरों के दायरे में दर्ज की गई, जो हाल के औसत से काफी अधिक है।

लंबी और छोटी अवधि का प्रदर्शन हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद, Mercury Ev-Tech स्मॉल-कैप क्षेत्र में लंबी अवधि के शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स में से एक बना हुआ है। यह ईवी स्टॉक, जो वर्तमान में ₹50 से नीचे कारोबार कर रहा है, ने पिछले पांच वर्षों में 5000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

हालांकि, छोटी अवधि में प्रदर्शन कमजोर रहा है। यह स्मॉल-कैप स्टॉक पिछले एक साल में 58% नीचे है, पिछले छह महीनों में 30% गिरा है, पिछले तीन महीनों में 21% की कमी दर्ज की है और पिछले एक महीने में 8.5% नीचे है, जो नवीनतम पलटवार से पहले लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।

Mercury EV-Tech लिमिटेड ने 15 दिसंबर, 2025 को वडोदरा में अपनी 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की, जहां शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रमुख व्यावसायिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक के दौरान, निवेशकों ने पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें वित्त वर्ष 2025 के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरणों को अपनाना, निदेशक दर्शनकुमार शाह का पुनर्नियुक्ति, और रिया शर्मा को एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना शामिल है।

शेयरधारकों ने SJV & Associates को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने और उन संस्थाओं को ऋण या प्रतिभूतियां प्रदान करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने पर भी सहमति व्यक्त की। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जयेश रायचंदभाई ठक्कर ने शेयरधारकों को कंपनी के प्रदर्शन, लेखा परीक्षण टिप्पणियों और रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में संबोधित किया।

वित्तीय परिणामों में मजबूती कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी। दूसरी तिमाही, वित्त वर्ष 2026 में, शुद्ध बिक्री 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ हो गई, जबकि शुद्ध लाभ पहली तिमाही, वित्त वर्ष 2026 की तुलना में 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के लिए, शुद्ध बिक्री 142% बढ़कर ₹56.58 करोड़ हो गई, और शुद्ध लाभ 43% बढ़कर ₹2.99 करोड़ हो गया, जो पैमाने और लाभप्रदता में सुधार की ओर इशारा करता है।

साल दर साल आधार पर, दूसरी तिमाही, वित्त वर्ष 2026 के लिए शुद्ध लाभ में 15.7% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹1.59 करोड़ की तुलना में ₹1.84 करोड़ रहा। परिचालन से राजस्व में भी तेज उछाल आया, सितंबर तिमाही के दौरान यह 75% से अधिक बढ़कर ₹34 करोड़ हो गया।