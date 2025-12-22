हर 1 पर 2 शेयर बोनस देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट क्रिसमस से पहले, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप: Bonus Share: कंपनी ने बताया कि बुधवार, 24 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक जीआरएम ओवरसीज के शेयर होंगे, वे बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। इससे पहले नवंबर में कंपनी के बोर्ड ने इस बोनस इश्यू को मंजूरी दी थी।

Bonus Share: छोटे शेयरों (स्मॉल-कैप) में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली जीआरएम ओवरसीज (GRM Overseas) आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 3% चढ़कर 482.20 रुपये पर आ गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर की खबर है। दरअसल, कंपनी की ओर से 2:1 बोनस शेयर इश्यू की रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया गया है। कंपनी ने बताया कि बुधवार, 24 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक जीआरएम ओवरसीज के शेयर होंगे, वे बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। इससे पहले नवंबर में कंपनी के बोर्ड ने इस बोनस इश्यू को मंजूरी दी थी। इस कॉरपोरेट एक्शन के तहत हर 1 मौजूदा शेयर पर 2 नए पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, जो निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने यह भी साफ किया है कि बोनस शेयरों की “डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट” शुक्रवार, 26 दिसंबर होगी। इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में जीआरएम ओवरसीज का शेयर ज्यादा उतार-चढ़ाव के बिना सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखा। बीएसई पर शेयर का दिन का उच्च स्तर ₹475 और निचला स्तर ₹470.15 रहा। हालांकि, लंबे समय के नजरिए से देखें तो इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 33% चढ़ा है, जबकि छह महीनों में इसमें 27% की तेजी आई है। साल-दर-साल आधार पर यह शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है और अब तक करीब 135% की बढ़त दिखा चुका है।

शेयरों का हाल अगर एक साल की बात करें तो जीआरएम ओवरसीज के शेयरों ने करीब 139% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यही वजह है कि बोनस शेयर की घोषणा ने निवेशकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। आमतौर पर बोनस इश्यू को कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और भविष्य के प्रति मैनेजमेंट के भरोसे के तौर पर देखा जाता है। इससे छोटे निवेशकों की होल्डिंग भी बढ़ती है और शेयर में लिक्विडिटी आने की उम्मीद रहती है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, ऐसे कॉरपोरेट एक्शन से निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है, खासकर तब जब कंपनी के नतीजे भी अच्छे हों।