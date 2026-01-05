पूरी तरह कर्ज फ्री हुई यह कंपनी, खबर आते ही शेयर खरीदने की लूट, ₹97 का है भाव

संक्षेप: कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹1,871 करोड़ है। निवेशकों की नजर इस शेयर पर इसलिए टिकी रही क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया कि उसने राइट्स इश्यू से मिली रकम से अपना पूरा कर्ज चुका दिया है।

Small Cap Stock: स्मॉल-कैप माइनिंग कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के शेयर में आज सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 3.14% चढ़कर ₹97.50 के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मुनाफावसूली दिखी और शेयर ₹95.01 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹1,871 करोड़ है। निवेशकों की नजर इस शेयर पर इसलिए टिकी रही क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया कि उसने राइट्स इश्यू से मिली रकम से अपना पूरा कर्ज चुका दिया है।

₹228 करोड़ के कर्ज में थी कंपनी दरअसल, डेक्कन गोल्ड माइंस सितंबर 2025 तक करीब ₹228 करोड़ के कर्ज में थी, जो उसके प्रोजेक्ट्स में निवेश और विस्तार की जरूरतों के चलते लिया गया था। कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ₹314.70 करोड़ का राइट्स इश्यू लाया, जो 26 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक बंद हुआ। इस राइट्स इश्यू से मिली रकम का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने सभी पुराने लोन चुका दिए। इसमें आर्डेंट स्टील्स को ₹75 करोड़, गोदावरी पावर एंड इस्पात को ₹120 करोड़ और हीरा फेरो एलॉयज को ₹8 करोड़, साथ ही उन पर लगा ब्याज भी शामिल है। इसके बाद कंपनी पूरी तरह डेट-फ्री हो गई है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. हनुमा प्रसाद मोडाली ने इसे डेक्कन गोल्ड के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि कर्ज से पूरी तरह मुक्त होना कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ है। इससे न सिर्फ बैलेंस शीट मजबूत होगी, बल्कि अब कंपनी तेजी से एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में निवेश कर सकेगी। उनका कहना है कि कंपनी की कुछ प्रमुख खदानें अब प्रोडक्शन के करीब हैं और प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन के चलते आने वाले समय में तेज ग्रोथ की संभावना है।