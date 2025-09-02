ये शेयर है या पैसे छापने की मशीन! 52 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹84 पर आया शेयर

भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का इस टेक्नोलॉजी कंपनी पर फोकस है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे एक ऐलान भी है। हाल ही में कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए अपना विशेष ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की।

Colab Platforms shares: कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर लगातार पिछले 52 दिनों से अपर सर्किट पर लग रहे हैं। कंपनी के शेयर आज 84.31 रुपये पर आ गए। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का इस टेक्नोलॉजी कंपनी पर फोकस है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे एक ऐलान भी है। हाल ही में कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए अपना विशेष ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की।

कोलैब प्लेटफॉर्म्स शेयर प्राइस ट्रेंड मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर 2% की बढ़त के साथ अपने अपर प्राइस बैंड ₹84.31 पर बंद हुए, जबकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में यह ₹82.66 पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर लगातार निवेशकों को फायदा दे रहे हैं और पिछले 52 ट्रेडिंग दिनों से अपर प्राइस बैंड पर लग रहे हैं। अप्रैल 2021 में जब कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक इसके शेयरों ने निवेशकों को 5 सालों में 7,634% से ज्यादा रिटर्न और केवल 1 साल में 1,000% से अधिक मुनाफा दिया है। सालाना आधार पर कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में अब तक 445.70% की बढ़त दर्ज की गई है और पिछले एक महीने में 45.46% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी के शेयरों में भारतीय शेयर बाजार पर 8% से अधिक का उछाल आया है।