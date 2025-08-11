Small cap stock colab platforms share hits 39th trading day upper circuit price 63 rupees शेयर हो तो ऐसा: 39 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹63 पर आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
शेयर हो तो ऐसा: 39 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹63 पर आया भाव

कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 39वें दिन अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर में आज 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह बढ़कर ₹63.96 पर पहुंच गया। यह स्मॉल-कैप शेयर लगातार 39 सत्रों से अपर सर्किट को छू रहा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 02:17 PM
Small-cap stock: कोलाब प्लेटफॉर्म्स के शेयर (Colab Platforms share price) लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 39वें दिन अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर में आज 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह बढ़कर ₹63.96 पर पहुंच गया। यह स्मॉल-कैप शेयर लगातार 39 सत्रों से अपर सर्किट को छू रहा है। इस स्मॉल-कैप शेयर ने पिछले छह महीनों में 148 प्रतिशत से अधिक और एक साल में लगभग 800 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

जून तिमाही के नतीजे

4 अगस्त को स्मॉल-कैप स्टॉक कोलाब प्लेटफॉर्म्स ने घोषणा की कि बोर्ड बुधवार, 13 अगस्त को बैठक करेगा। इसमें 30 जून, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया जाएगा। कंपनी ने फाइलिंग में कहा, "एक्सचेंज को सूचित किया जाता है कि बोर्ड मेंबर की बैठक बुधवार, 13 अगस्त 2025 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में निम्नलिखित पर विचार और अनुमोदन के लिए आयोजित की जाएगी। ये इस प्रकार से हैं-

30 जून 2025 तक के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम, 30 जून 2025 तक के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा।" कंपनी ने आगे बताया कि ट्रेडिंग विंडो पहले ही बंद हो चुकी है और परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद फिर से खुलेगी।

शेयर विभाजन कर चुकी हैं कंपनी

मई 2025 में, कोलाब प्लेटफॉर्म्स ने 1:2 शेयर विभाजन की घोषणा की, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 21 मई निर्धारित की गई। यह मार्च 2024 में हुए एक पूर्व विभाजन के बाद आया, जब कंपनी ने 1:5 विभाजन लागू किया था, जिससे फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹2 प्रति शेयर हो गया था। इन विभाजनों के साथ, कंपनी ने 0.5 प्रतिशत अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की, जो प्रति शेयर ₹0.01 के बराबर है। डिविडेंड की रिकॉर्ड तिथि 24 अप्रैल थी, जिसका भुगतान 16 मई या उससे पहले निर्धारित था।

