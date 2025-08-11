शेयर हो तो ऐसा: 39 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹63 पर आया भाव

कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 39वें दिन अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर में आज 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह बढ़कर ₹63.96 पर पहुंच गया। यह स्मॉल-कैप शेयर लगातार 39 सत्रों से अपर सर्किट को छू रहा है।

Small-cap stock: कोलाब प्लेटफॉर्म्स के शेयर (Colab Platforms share price) लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 39वें दिन अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर में आज 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह बढ़कर ₹63.96 पर पहुंच गया। यह स्मॉल-कैप शेयर लगातार 39 सत्रों से अपर सर्किट को छू रहा है। इस स्मॉल-कैप शेयर ने पिछले छह महीनों में 148 प्रतिशत से अधिक और एक साल में लगभग 800 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

जून तिमाही के नतीजे 4 अगस्त को स्मॉल-कैप स्टॉक कोलाब प्लेटफॉर्म्स ने घोषणा की कि बोर्ड बुधवार, 13 अगस्त को बैठक करेगा। इसमें 30 जून, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया जाएगा। कंपनी ने फाइलिंग में कहा, "एक्सचेंज को सूचित किया जाता है कि बोर्ड मेंबर की बैठक बुधवार, 13 अगस्त 2025 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में निम्नलिखित पर विचार और अनुमोदन के लिए आयोजित की जाएगी। ये इस प्रकार से हैं-

30 जून 2025 तक के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम, 30 जून 2025 तक के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा।" कंपनी ने आगे बताया कि ट्रेडिंग विंडो पहले ही बंद हो चुकी है और परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद फिर से खुलेगी।