छोटा शेयर बड़ा धमाका, ₹30 से कम का स्टॉक 17% उछला, क्या है आपके पास

संक्षेप: Small Cap Stocks: शेयर मार्केट में तेजी के बीच आज एक छोटा सा शेयर बड़ा धमाका किया है। महज 30 रुपये से भी कम के शेयर वाली छोटी कंपनी विशाल फैब्रिक्स के भाव सोमवार के कारोबार में 17% उछल गए। यह उछाल इस हफ्ते आने वाले तिमाही नतीजों से पहले देखने को मिली।

Mon, 10 Nov 2025 01:56 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Small Cap Stocks: शेयर मार्केट में तेजी के बीच आज एक छोटा सा शेयर बड़ा धमाका किया है। महज 30 रुपये से भी कम के शेयर वाली छोटी कंपनी विशाल फैब्रिक्स के भाव सोमवार के कारोबार में 17% उछल गए। यह उछाल इस हफ्ते आने वाले तिमाही नतीजों से पहले देखने को मिली। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 13 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें 30 सितंबर 2025 को खत्म हुए तिमाही और छह महीने के नतीजों पर विचार किया जाएगा।

आज कैसी रही शेयर की चाल

आज विशाल फैब्रिक्स के शेयर की कीमत बीएसई पर 27.48 रुपये प्रति शेयर पर खुली। ट्रेड के दौरान शेयर ने 31.90 रुपये प्रति शेयर का उच्चस्तर और 27.37 रुपये प्रति शेयर का निचला स्तर छुआ। पिछले एक हफ्ते में यह शेयर 9.89% चढ़ा है। हालांकि, पिछली तिमाही में यह 17.05% घटा था और पिछले एक साल में इसने 9.46% की गिरावट दर्ज की है। दोपहर दो बजे के करीब यह 9 फीसद ऊपर 29.71 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

पिछली तिमाही के बेहतरीन नतीजे

विशाल फैब्रिक्स ने अप्रैल-जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के 4.78 करोड़ रुपये की तुलना में 92% बढ़कर 9.16 करोड़ रुपये हो गया। चिरीपाल समूह की इस कंपनी की कुल आय में भी 17% की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून तिमाही में 397.18 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछने साल इसी दौरान यह 340.10 करोड़ रुपये थी।

मजबूत प्रदर्शन के कारण

कंपनी ने इस बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय मजबूत आय वृद्धि, लागत पर प्रभावी नियंत्रण और रणनीतिक व्यापारिक पहलों को दिया है।

भविष्य की योजनाएं और उद्योग के अवसर

विशाल फैब्रिक्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी धर्मेश दत्तानी के अनुसार, भारतीय कपड़ा उद्योग इस समय एक रोमांचक दौर से गुजर रहा है, खासकर यूके के साथ हालिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से इस क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

कंपनी विस्तार के लिए नए भौगोलिक बाजारों, परिचालन दक्षता और बेहतर उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगी। आने वाली तिमाहियों में कंपनी का लक्ष्य लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है।

क्या करती है कंपनी

विशाल फैब्रिक्स रंगे हुए धागे, डेनिम कपड़े और टेक्सटाइल उत्पादों की जॉब वर्क सहित विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। इसके अलावा, यह ग्रे फैब्रिक की ब्लीचिंग, डाईंग और प्रिंटिंग जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रोसेसिंग भी करती है।

कंपनी की प्रोसेसिंग यूनिट नरोल, जिला अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। यह प्लांट कपास, पॉलिएस्टर, विस्कोस और अन्य मानव निर्मित तथा मिश्रित सामग्रियों से बने कपड़ों को प्रिंट, डाई और प्रोसेस करने में सक्षम है, जो पुरुषों और महिलाओं के परिधान, होम फर्निशिंग आदि के लिए उपयोग होते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
