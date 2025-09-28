82 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹116 पर आया शेयर, 400% तक चढ़ गया भाव

कमजोर बाजार धारणा के बावजूद इस शेयर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। केवल एक महीने में यह स्टॉक करीब 51 प्रतिशत उछला, जबकि पिछले पांच सालों में लगभग 400 प्रतिशत तक बढ़कर निवेशकों की संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया है।

Small Cap stock: स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक सैंप्रे न्यूट्रिशन्स (Sampre Nutritions) के शेयर में बीते शुक्रवार, 26 सितंबर को 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹116.58 पर आ गए थे। इसमें लगातार 82वें दिन अपर सर्किट लगा। कमजोर बाजार धारणा के बावजूद इस शेयर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। केवल एक महीने में यह स्टॉक करीब 51 प्रतिशत उछला, जबकि पिछले पांच सालों में लगभग 400 प्रतिशत तक बढ़कर निवेशकों की संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया है।

शेयर अलॉटमेंट से बढ़ी तेजी कंपनी के शेयर में आई हालिया तेजी का कारण इसका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसने 2,90,000 इक्विटी शेयर ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट किए हैं, जो प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए गए वारंट्स के कन्वर्ज़न के बाद आवंटित किए गए। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया- “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 25 सितंबर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें विशेष प्रस्ताव और BSE से मिली अनुमति के आधार पर प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए गए वारंट्स के कन्वर्ज़न पर 2,90,000 इक्विटी शेयर ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से आवंटित किए गए।”