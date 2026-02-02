5 साल में 870% रिटर्न: इस छोटे से शेयर में 5% के अपर सर्किट का क्या है राज
Multibagger Stock: हैदराबाद की छोटी सी कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की कीमत में 5% का उछाल (अपर सर्किट) देखा गया और यह 42.82 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी की बाजार पूंजी लगभग 998 करोड़ रुपये है। आइए जानें इस उछाल की क्या है वजह?
Multibagger Stock: हैदराबाद की छोटी सी कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिसंबर 2025 तिमाही के मिले-जुले नतीजे दिए हैं। कंपनी का कुल रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले लगभग 668% बढ़कर 90.23 करोड़ रुपये हो गया। पिछली तिमाही (सितंबर 2025) की तुलना में भी यह 138% ज्यादा है। हालांकि, मुनाफे पर दबाव बना हुआ है। नेट प्रॉफिट 13.36% घटकर 1.88 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों की तुलना में कम है।
मार्जिन पर दबाव: रेवेन्यू में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, कंपनी के मार्जिन सिकुड़ गए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछली तिमाही के 10.06% से घटकर 4.40% रह गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 5.73% से घटकर 2.08% पर आ गया है, जिससे इस विकास की टिकाऊपन पर सवाल उठ रहे हैं।
फिर भी शेयर की कीमत में उछाल: सोमवार, 2 फरवरी को कंपनी के शेयर की कीमत में 5% का उछाल (अपर सर्किट) देखा गया और यह 42.82 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी की बाजार पूंजी लगभग 998 करोड़ रुपये है।
शेयर प्राइस ट्रेंड
हाल के समय में यह स्मॉल-कैप का शेयर पिछड़ा रहा है। पिछले एक साल में यह 45% गिरा है। पिछले छह महीने में 16%, तीन महीने में 19% और एक महीने में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पांच साल के लंबे समय में देखें तो इसने 870% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया है।
कंपनी को हाल ही में बड़े ऑर्डर मिले
कंपनी को हाल ही में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से लगभग 114.10 करोड़ रुपये का एक बड़ा घरेलू ठेका मिला है। यह 10 महीने का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के निर्माण से जुड़ा है। इससे पहले, अमृत भारत योजना के तहत कंपनी को सेंट्रल रेलवे की नागपुर डिवीजन से सात स्टेशनों के आधुनिकीकरण का ठेका भी मिला था। ये ऑर्डर कंपनी की शहरी ढांचा और रेलवे आधुनिकीकरण परियोजनाओं में बढ़ती पकड़ को दिखाते हैं।
क्या करती है कंपनी
MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (स्थापना 1988) एलईडी डिस्प्ले सिस्टम, लाइटिंग समाधान, दूरसंचार उपकरण, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बनाती है। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बैटरी जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाती है।
