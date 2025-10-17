धूम-धड़ाके के साथ ₹145 पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, पहले दिन ही निवेशकों को 19% का फायदा

संक्षेप: SK Minerals IPO Listing: भले ही बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है है। इसका फायदा एसके मिनिरल्स (SK Minerals) को लिस्टिंग में मिला है। कंपनी की मजबूत लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद खरीदारी की वजह से शेयरों में अपर सर्किट भी लगा है।

19% से अधिक का फायदा बीएसई में एसके मिनिरल्स के के शेयर 14.17 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 152.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, मौजूदा समय में यह स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से 19.88 प्रतिशत की उछाल हासिल कर चुका है।

10 अक्टूबर को खुला था आईपीओ एसके मिनिरल्स आईपीओ 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दौरान निवेशकों के लिए खुला था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 120 रुपये से 127 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ इंवेस्टमेंट करना पड़ा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,54,000 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 11.72 करोड़ रुपये यह आईपीओ 3.52 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में कंपनी के आईपीओ को 3.39 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में 1.01 गुना और एनआईआई कैटगरी में 7.15 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, एसके मिनिरल्स आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 9 अक्टूबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 11.72 करोड़ रुपये जुटाए थे।

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 41.15 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 32 लाख फ्रेश शेयर जारी की है।