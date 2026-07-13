807% की रैली के बाद अचानक धराशायी! एक दिन में 15% टूटा इस AI चिप कंपनी का शेयर
मुख्य बातें
- AI चिप बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी SK Hynix के शेयर Nasdaq पर रिकॉर्ड लिस्टिंग के कुछ ही समय बाद 15% तक टूट गए, जो इसकी अब तक की सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट है
- AI बूम की वजह से पिछले दो सालों में शेयर 807% चढ़ चुका था
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से दुनिया की सबसे चर्चित चिप कंपनियों में शामिल दक्षिण कोरिया की SK Hynix के शेयरों में सोमवार (13 जुलाई) को बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर एक ही दिन में करीब 15% टूट गया, जो अब तक की सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट मानी जा रही है। इस तेज गिरावट के साथ शेयर एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले कंपनी ने अमेरिका के Nasdaq पर धमाकेदार एंट्री की थी, जहां उसके अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) ने शानदार शुरुआत की थी। लेकिन रिकॉर्ड लिस्टिंग के तुरंत बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली (Profit Booking) शुरू कर दी, जिससे शेयर पर भारी दबाव बन गया।
SK Hynix के शेयरों में आई इस गिरावट का असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स कोस्पी (Kospi) भी भारी दबाव में आ गया और इसमें करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में इतनी तेज बिकवाली हुई कि कुछ समय के लिए सर्किट ब्रेकर तक लगाना पड़ा। यह ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके तहत अत्यधिक गिरावट की स्थिति में कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है, ताकि घबराहट में होने वाली बिकवाली पर रोक लगाई जा सके।
दरअसल, SK Hynix ने हाल ही में अमेरिका में अपने ADRs की लिस्टिंग के जरिए करीब 26.5 अरब डॉलर जुटाए थे। यह किसी विदेशी कंपनी की अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग मानी जा रही है। कंपनी के ADR का इश्यू प्राइस 149 डॉलर रखा गया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन यह 170 डॉलर पर खुला और करीब 13% की तेजी के साथ कारोबार करता दिखा। इस ऑफर को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह 7 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इससे साफ था कि दुनिया भर के बड़े निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है।
SK Hynix पिछले दो सालों में AI क्रांति की सबसे बड़ी विजेताओं में रही है। कंपनी HBM (High Bandwidth Memory) चिप्स बनाती है, जिनकी मांग AI सर्वर, डेटा सेंटर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि 2022 के आखिर से लेकर अब तक कंपनी का शेयर करीब 807% तक उछल चुका है। इस शानदार तेजी ने SK Hynix को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल कर दिया।
हालांकि, अब बाजार की धारणा बदलती नजर आ रही है। कई निवेशकों का मानना है कि AI सेक्टर में आई तेज रैली के बाद कई कंपनियों के शेयरों का मूल्यांकन (Valuation) काफी महंगा हो चुका है। ऐसे में निवेशक अब यह जानना चाहते हैं कि क्या AI पर हो रहा भारी निवेश भविष्य में वास्तव में उतना ही मुनाफा देगा, जितनी उम्मीदें बाजार लगा रहा है। इसी अनिश्चितता के चलते सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है।
एक्सपर्ट का कहना है कि SK Hynix जैसी कंपनियों के लिए लंबी अवधि का दृष्टिकोण अभी भी मजबूत बना हुआ है, क्योंकि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन छोटी अवधि में मुनाफावसूली, महंगे वैल्यूएशन और अमेरिका के दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों से पहले बढ़ी सतर्कता के कारण शेयरों में दबाव बना रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल, कमाई की रफ्तार और AI सेक्टर की दीर्घकालिक संभावनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।