मुनाफा घटने के बाद भी रॉकेट सा उड़े नवरत्न कंपनी के शेयर, 100 रुपये के करीब पहुंचे

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन के शेयर BSE में 6% से अधिक की तेजी के साथ 98.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी SJVN के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है।

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। एसजेवीएन के शेयर BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 98.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। पहली तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी नवरत्न कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में पिछले पांच साल में 340 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

32% घटा है एसजेवीएन का तिमाही मुनाफा

एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 36.2 पर्सेंट घटकर 227.8 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू बढ़ने और प्रॉफिट मार्जिन्स में सुधार के बावजूद कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसजेवीएन का रेवेन्यू 5.4 पर्सेंट बढ़कर 917.5 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 870.4 करोड़ रुपये था। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 11.2 पर्सेंट बढ़कर 742.4 करोड़ रुपये रहा है। पहली तिमाही में पावर जेनरेशन कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 80.9 पर्सेंट रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 76.7 पर्सेंट था।