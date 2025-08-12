SJVN Share rallied over 6 percent despite 36 Percent drop in Q1 Net Profit मुनाफा घटने के बाद भी रॉकेट सा उड़े नवरत्न कंपनी के शेयर, 100 रुपये के करीब पहुंचे, Business Hindi News - Hindustan
मुनाफा घटने के बाद भी रॉकेट सा उड़े नवरत्न कंपनी के शेयर, 100 रुपये के करीब पहुंचे

नवरत्न कंपनी एसजेवीएन के शेयर BSE में 6% से अधिक की तेजी के साथ 98.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी SJVN के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 11:55 AM
नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। एसजेवीएन के शेयर BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 98.91 रुपये पर पहुंच गए हैं। पहली तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी नवरत्न कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में पिछले पांच साल में 340 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

32% घटा है एसजेवीएन का तिमाही मुनाफा
एसजेवीएन लिमिटेड (SJVN) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 36.2 पर्सेंट घटकर 227.8 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू बढ़ने और प्रॉफिट मार्जिन्स में सुधार के बावजूद कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसजेवीएन का रेवेन्यू 5.4 पर्सेंट बढ़कर 917.5 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 870.4 करोड़ रुपये था। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 11.2 पर्सेंट बढ़कर 742.4 करोड़ रुपये रहा है। पहली तिमाही में पावर जेनरेशन कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 80.9 पर्सेंट रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 76.7 पर्सेंट था।

5 साल में 340% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर
नवरत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 340 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पावर जेनरेशन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 22.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 अगस्त 2025 को 98.91 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो एसजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में 245 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले दो साल में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 75 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 148.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 80.50 रुपये है।

