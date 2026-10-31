70% तक उछल सकता है सरकारी कंपनी का शेयर, 90 रुपये पर जाएगा भाव?
मुख्य बातें
- बीते शुक्रवार को सरकारी बिजली कंपनी SJVN लिमिटेड के शेयर डिमाड में थे
- ब्रोकरेज एलारा ने शेयर के लिए 90 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है
SJVN Share Price: शानदार तिमाही नतीजे के बीच बीते शुक्रवार को सरकारी बिजली कंपनी SJVN लिमिटेड के शेयर डिमाड में थे। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश हैं। ब्रोकरेज एलारा कैपिटल ने शेयर में 70 पर्सेंट तक उछाल की उम्मीद जताई है। आइए शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस जान लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दरअसल, चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में SJVN का मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 657.72 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 307.60 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। बता दें कि मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।
आय में कितना इजाफा?
SJVN लिमिटेड ने बताया कि तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,290.31 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,078.29 करोड़ रुपये थी। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 860 करोड़ रुपये से 84.3% बढ़कर 1,585 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, एबिटा मार्जिन 83.3% (साल-दर-साल) के मुकाबले 70.6% रहा।
शेयर बाजार को दी एक अन्य सूचना में कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड का SJVN लिमिटेड में विलय करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह भारत सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। 31 मार्च 2026 तक SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड की पेड-अप कैपिटल 3,131.72 करोड़ रुपये और टर्नओवर 520.78 करोड़ रुपये थी।
SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड थर्मल पावर उत्पादन के काम में लगी है और बिहार में 1,320 MW के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का संचालन करती है। बता दें कि SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड (STPL) की पूरी शेयर कैपिटल SJVN लिमिटेड के पास है, जिससे यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी (सहायक कंपनी) बन जाती है। इसलिए एक अलग कानूनी इकाई के रूप में STPL के बने रहने से कोई खास अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है।
शेयर का परफॉर्मेंस
SJVN लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 53.44 रुपये पर है। ब्रोकरेज एलारा ने शेयर के लिए 90 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह अभी की कीमत से 70% तक की बढ़ोतरी को दिखाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि हमने SJVN लिमिटेड के शेयर पर 'बाय' (खरीदने) की सलाह बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 90 रुपये किया है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 89.39 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 46.09 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें