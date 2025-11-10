30% गिर गया पावर कंपनी का मुनाफा, शेयर पर रखें नजर, 84 रुपये पर आया दाम
संक्षेप: एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 439.90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी के शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 84.18 रुपये पर बंद हुए।
SJVN Q2 Results: बिजली उत्पादक कंपनी एसजेवीएन लि. का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत घटकर 307.80 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 439.90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी के शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 84.18 रुपये पर बंद हुए।
क्या है डिटेल
सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में एसजेवीएन लि. की कुल आय 1,078.29 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 1,108.43 करोड़ रुपये थी। आलोच्य तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 658.47 करोड़ रुपये हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी तिमाही में 528.88 करोड़ रुपये था।
कंपनी ने क्या कहा?
एसजेवीएन ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने ‘‘राष्ट्रीय मौद्रकरण पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य की प्राप्ति को नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना (1,500 मेगावाट) के राजस्व/इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने को भी मंजूरी दी है। एसजेवीएन ने सिपन कुमार गर्ग को कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त करने को भी मंजूरी दी। गर्ग 17 अगस्त, 2024 से टीएचडीसी इंडिया लि. के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं।