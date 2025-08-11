36% घट गया पावर कंपनी का प्रॉफिट, ₹93 पर आया शेयर, राष्ट्रपति के पास हैं 216 करोड़ शेयर

पब्लिक सेक्टर की हाइड्रो पावर कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 93.22 रुपये तक आ गए थे।

SJVN Share: पब्लिक सेक्टर की हाइड्रो पावर कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 93.22 रुपये तक आ गए थे। इधर, कंपनी ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी किए। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 प्रतिशत घट गया और यह 227.58 करोड़ रुपये रहा। खर्च में बढ़ोतरी से उसके लाभ में कमी आई है।

क्या है डिटेल एसजेवीएन ने सोमवार को शेयर बाजारों को अप्रैल-जून तिमाही के इस वित्तीय नतीजे की सूचना दी। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 357.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जून तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 551.49 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 479.39 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन अवधि में एसजेवीएन की कुल आय बढ़कर 971.59 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 958.47 करोड़ रुपये थी।