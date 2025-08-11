SJVN posted 36 percent net profit down share price 93 rupees president of india have 216 crore stocks 36% घट गया पावर कंपनी का प्रॉफिट, ₹93 पर आया शेयर, राष्ट्रपति के पास हैं 216 करोड़ शेयर, Business Hindi News - Hindustan
पब्लिक सेक्टर की हाइड्रो पावर कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 93.22 रुपये तक आ गए थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:39 PM
SJVN Share: पब्लिक सेक्टर की हाइड्रो पावर कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में 2 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 93.22 रुपये तक आ गए थे। इधर, कंपनी ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी किए। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 प्रतिशत घट गया और यह 227.58 करोड़ रुपये रहा। खर्च में बढ़ोतरी से उसके लाभ में कमी आई है।

क्या है डिटेल

एसजेवीएन ने सोमवार को शेयर बाजारों को अप्रैल-जून तिमाही के इस वित्तीय नतीजे की सूचना दी। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 357.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जून तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 551.49 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 479.39 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन अवधि में एसजेवीएन की कुल आय बढ़कर 971.59 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 958.47 करोड़ रुपये थी।

कंपनी का कारोबार

बता दें कि कंपनी की स्थापना 1988 में ‘Nathpa Jhakri Power Corporation’ के नाम से हुई थी। यह भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। सितंबर 2009 में इसका नाम बदलकर SJVN लिमिटेड रखा गया था। यह कंपनी एक नवरत्न और शेड्यूल-A श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSE) है, जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। एसजेवीएन लिमिटेड में भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर (President of India) हिस्सेदारी रखती है। कंपनी की कुल हिस्सेदारी में से लगभग 55% शेयर भारत सरकार के पास हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के नाम से दर्शाया जाता है। यह लगभग 2,16,13,41,929 शेयरों के बराबर है। वहीं, लगभग 26.85% हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है और बाकी हिस्सेदारी पब्लिक व अन्य निवेशकों के पास है।

