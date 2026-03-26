बुरे हाल में यह शेयर, 75% से ज्यादा लुढ़का, अब दिग्गज निवेशक ने भी बेचे 21 लाख शेयर

सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 75% से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 8 जुलाई 2025 को 157 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 25 मार्च 2026 को 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं।

सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयरों के बुरे हाल हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर बुधवार को BSE में 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 75 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 29 पर्सेंट से ज्यादा टूटे हैं। अब दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 21 लाख शेयर बेच दिए हैं।

75% से ज्यादा लुढ़क गए कंपनी के शेयर

सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज (Siyaram Recycling Industries) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 75 पर्सेंट से अधिक गिर गए हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 8 जुलाई 2025 को 157 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 25 मार्च 2026 को 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 70 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 62 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट टूट गए हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज का 52 हफ्ते का लो लेवल 33.60 रुपये है। पिछले दो साल में सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयरों में 43 पर्सेंट की गिरावट आई है। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बुधवार 25 मार्च को 83.41 करोड़ रुपये पहुंच गया।