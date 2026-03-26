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बुरे हाल में यह शेयर, 75% से ज्यादा लुढ़का, अब दिग्गज निवेशक ने भी बेचे 21 लाख शेयर

Mar 26, 2026 10:59 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 75% से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 8 जुलाई 2025 को 157 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 25 मार्च 2026 को 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं।

बुरे हाल में यह शेयर, 75% से ज्यादा लुढ़का, अब दिग्गज निवेशक ने भी बेचे 21 लाख शेयर

सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयरों के बुरे हाल हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर बुधवार को BSE में 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 75 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 24 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 29 पर्सेंट से ज्यादा टूटे हैं। अब दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 21 लाख शेयर बेच दिए हैं।

75% से ज्यादा लुढ़क गए कंपनी के शेयर
सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज (Siyaram Recycling Industries) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 75 पर्सेंट से अधिक गिर गए हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 8 जुलाई 2025 को 157 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 25 मार्च 2026 को 38.28 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 70 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयर 62 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट टूट गए हैं। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज का 52 हफ्ते का लो लेवल 33.60 रुपये है। पिछले दो साल में सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के शेयरों में 43 पर्सेंट की गिरावट आई है। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बुधवार 25 मार्च को 83.41 करोड़ रुपये पहुंच गया।

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मुकुल अग्रवाल ने बेचे कंपनी के 21 लाख शेयर
दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल (Mukul Agrawal) ने सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के 21 लाख शेयर बेचे हैं। मुकुल अग्रवाल ने एक अलग बल्क डील के जरिए ये शेयर बेचे। इन शेयरों को परम वैल्यू इनवेस्टमेंट्स ने खरीदा है। यह शेयर 38.20 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे गए हैं, मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस 36.64 रुपये के मुकाबले यह 4.3 पर्सेंट के प्रीमियम पर बिके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, मुकुल अग्रवाल के पास सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के 22 लाख शेयर थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 10.10 पर्सेंट थी। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.84 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 41.16 पर्सेंट है। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज, जामनगर बेस्ड कंपनी है। ब्रैस स्क्रैप की रिसाइक्लिंग में इसका स्पेशलाइजेशन है। कंपनी ब्रैस-बेस्ड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सियाराम रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज के प्रॉडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है और चीन इसका प्राइमरी मार्केट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

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विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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