विदेशी निवेशक ने इस कंपनी के खरीद डाले 2 करोड़ से अधिक शेयर, रॉकेट बना भाव
अधिग्रहणकर्ताओं ने 11 अगस्त, 2025 को पुणे स्थित इस रियल एस्टेट कंपनी के 2,27,96,353 इक्विटी शेयर प्रमोटर समूह के मेंबर्स से खरीदे, जिनमें राजेश अनिरुद्ध पाटिल, नरेश अनिरुद्ध पाटिल, मिलिंद दिगंबर कोल्टे और अन्य शामिल थे। ये शेयर 329 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए।
Kolte-Patil Developers share price: कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स के शेयर मंगलवार को फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई और यह 2% से अधिक चढ़ गया। बीएसई पर स्मॉलकैप शेयर 2.37% की बढ़त के साथ ₹417.35 प्रति शेयर पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, विदेशी निवेशक ने इस कंपनी के करोड़ों शेयर खरीदे हैं। सिंगापुर स्थित विदेशी संस्थागत निवेशक बीआरईपी एशिया III इंडिया होल्डिंग कंपनी VII प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनियों ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट पार्टनर्स एशिया III एल.पी. और ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट पार्टनर्स (ऑफशोर) एक्स.टी.ई.-एफ (एआईवी) एल.पी. के साथ मिलकर एक ऑफ-मार्केट लेनदेन के जरिए कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% कर ली है।
क्या है डिटेल
स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज जानकारी के अनुसार, अधिग्रहणकर्ताओं ने 11 अगस्त, 2025 को पुणे स्थित इस रियल एस्टेट कंपनी के 2,27,96,353 इक्विटी शेयर प्रमोटर समूह के मेंबर्स से खरीदे, जिनमें राजेश अनिरुद्ध पाटिल, नरेश अनिरुद्ध पाटिल, मिलिंद दिगंबर कोल्टे और अन्य शामिल थे। ये शेयर 329 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए, जिससे सौदे का कुल मूल्य लगभग 750 करोड़ रुपये हो गया। ट्रांजैक्शन से पहले, अधिग्रहणकर्ताओं के पास सामूहिक रूप से 1,26,75,685 शेयर थे, जो कोल्टे-पाटिल की इक्विटी का 14.29% था। अधिग्रहण के बाद, उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 3,54,72,038 शेयर या कंपनी की इक्विटी पूंजी का 40% हो गई है। यह ट्रांजैक्शन कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स में ब्लैकस्टोन की उपस्थिति में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाता है, जो आवास और वाणिज्यिक स्थानों की मजबूत मांग के बीच भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ती संस्थागत रुचि को दर्शाता है।
कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स के शेयर
कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स के शेयर मूल्य में एक महीने में 9% की गिरावट आई है, लेकिन रियल्टी स्टॉक तीन महीनों में 22% चढ़ा है। इस स्मॉलकैप स्टॉक ने छह महीनों में 40% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 16% की बढ़त हासिल की है। कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स के शेयरों में तीन सालों में 56% की बढ़ोतरी हुई है और पांच सालों में 158% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।