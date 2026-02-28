Hindustan Hindi News
सिम कार्ड से लेकर LPG और रेलवे ऐप तक, 1 मार्च से कौन-कौन से नियम बदल रहे

Feb 28, 2026 09:28 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
1 March New Rule: हर महीने की 1 तारीख को कुछ ना कुछ वित्तीय बदलाव होते ही हैं। जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। 1 मार्च 2026 से भी कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। सिम कार्ड से लेकर रेलवे तक कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव होगा।

1-सिम बाइंडिंग नियम

मोबाइल यूजर्स के लिए यह जरूरी अपडेट है। 1 मार्च 2026 से SIM Binding नियम लागू हो रहा है। इस नियम के अनुसार अब व्यक्ति को ह्वाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप्स के अकाउंट को एक्विट सिम कार्ड से जोड़ा जरूरी हो जाएगा। जिस मोबाइल में यह एप्स चल रहे हैं उसी मोबाइल में सिम कार्ड का भी होना आवश्यक होगा।

2- रेलवे बंद कर रहा है यह ऐप

1 मार्च 2026 से रेलवे अपना पुराना UTS App बंद कर रहा है। जिसकी वजह से यात्री अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह यात्रियों को Railone ऐप को उपयोग करना होगा। इस ऐप से यात्री अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग कर पाएंगे।

3- एलपीजी की कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की नई कीमतें जारी होंगे। होली के त्योहार को देखते हुए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती हो। अब देखना है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला होता है या नहीं?

4- सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव

1 मार्च 2026 को सीएनपी और पीएनजी की कीमतों को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आएगा। सरकार की तरफ से नई कीमतें 1 मार्च को जारी की जा सकती हैं। इसके अलावा ATF की कीमतों का भी ऐलान किया जा सकता है।

5- मिनिमम बैलेंस नियम

देश कई सरकारी बैंक ने मिनिमम बैलेंस के नियम में लोगों को बड़ी राहत दी है। अब मिनिमम बैलेंस का पैमाना पूरे महीने के औसत बैलेंस से पता किया जाएगा। ऐसे में भले ही महीने के शुरुआत में आपका बैलेंस कम हो। लेकिन आप इसे महीने के आखिरी में मैनेज कर सकते हैं।

6- यूपीआई ट्रांजैक्शन

डिजिटल पेमेंट में हो रहे फ्रॉड को देखते हुए सुरक्षा का नियमों को और कड़ा किया जा सकता है। बैंक अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी में है। यानी सिर्फ यूपीआई पिन से काम नहीं चल पाएगा। एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
