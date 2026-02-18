₹17 के शेयर में लगातार लग रहा अपर सर्किट, महीनेभर में ही 105% चढ़ गया भाव

Hindustan Hindi News
Feb 18, 2026 05:39 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह वैल्यूएशन कंपनी की भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं और खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी रणनीतियों पर भरोसे को दर्शाता है।

Silverline Technologies Share: सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार, 18 फरवरी को 5% के अपर सर्किट पर लॉक हो गए। यह तेजी कंपनी के बोर्ड द्वारा ट्रूलेजर टेक्नोलॉजीज एफजेडई से ₹80 करोड़ के रणनीतिक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद आई है। प्रस्तावित डील के तहत ट्रूलेजर को कंपनी में 20% इक्विटी हिस्सेदारी मिलेगी। इस खबर से निवेशकों में उत्साह देखा गया और शेयर ने बीएसई पर ₹17.79 के इंट्राडे हाई को छुआ, जबकि निचला स्तर ₹17.78 रहा। साल 2026 की शुरुआत से अब तक शेयर में 105% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की जा चुकी है, जो कंपनी के प्रति बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

क्या है डिटेल

इस प्रस्तावित निवेश के आधार पर कंपनी का पोस्ट-मनी वैल्यूएशन करीब ₹400 करोड़ आंका जा रहा है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह वैल्यूएशन कंपनी की भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं और खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी रणनीतियों पर भरोसे को दर्शाता है। ₹80 करोड़ की यह पूंजी कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करेगी, नए प्रोजेक्ट्स को गति देगी और टेक्नोलॉजी आधारित विस्तार योजनाओं को सपोर्ट करेगी। हालांकि, यह सौदा अंतिम रूप लेने से पहले वैधानिक मंजूरियों, वैल्यूएशन कन्फर्मेशन और जरूरी दस्तावेजों के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO याकिन जोशी ने कहा कि यह निवेश कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति के लिए अहम कदम है। उनके मुताबिक, इससे न सिर्फ शेयरहोल्डर वैल्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि कंपनी को स्केलेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने मैनेजमेंट को विस्तृत और गैर-बाध्यकारी टर्म शीट पर बातचीत और उसे अंतिम रूप देने का अधिकार भी दे दिया है। इस टर्म शीट में कमर्शियल शर्तें, गवर्नेंस ढांचा, वैल्यूएशन के सिद्धांत और अन्य जरूरी शर्तें शामिल होंगी।

AI सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने हाल ही में ‘सिल्वर AI’ नाम का वेब-बेस्ड इंटेलिजेंट चैट और प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म यूजर्स को आसान और बातचीत आधारित इंटरफेस देता है, जिससे काम की रफ्तार बढ़ती है, जानकारी को समझना आसान होता है और वर्कफ्लो मैनेजमेंट में मदद मिलती है। लॉन्च के सिर्फ दो दिनों के भीतर ही इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स जुड़ चुके हैं, जिसे कंपनी शुरुआती सफलता के तौर पर देख रही है।

कुल मिलाकर, यह संभावित निवेश ट्रूलेजर टेक्नोलॉजीज एफजेडई और सिल्वरलाइन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी साबित हो सकता है। अगर सौदा तय शर्तों के अनुसार पूरा होता है, तो कंपनी की AI-आधारित ग्रोथ स्ट्रैटेजी को मजबूत आधार मिल सकता है। हालांकि निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि डील अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम मंजूरी के बाद ही इसका पूरा असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर दिखाई देगा। फिलहाल, बाजार इस खबर को सकारात्मक संकेत के तौर पर देख रहा है और इसी वजह से शेयर में तेज उछाल देखने को मिला है।

