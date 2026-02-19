1 पर 1 बोनस शेयर दे रही कंपनी, साथ ही 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट तय
स्मॉल-कैप आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर इन दिनों फोकस में हैं। कंपनी ने 1:5 स्टॉक स्प्लिट और 1:1 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जिसके बाद शेयर में जोरदार तेजी दिखी।
Silver Touch Technologies Ltd Share: स्मॉल-कैप आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर इन दिनों फोकस में हैं। कंपनी ने 1:5 स्टॉक स्प्लिट और 1:1 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जिसके बाद शेयर में जोरदार तेजी दिखी। दिन के कारोबार में कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,708 करोड़ रुपये रहा और स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ 1,347.20 रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद भाव 1,283.05 रुपये से ज्यादा है। निवेशकों में कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर खासा उत्साह देखा गया।
6 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। सबसे पहले 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी हर शेयर अब 2 रुपये फेस वैल्यू के पांच शेयर में बदल जाएगा (1:5 स्प्लिट)। आसान शब्दों में, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले 1 शेयर है तो स्प्लिट के बाद आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। इसके बाद कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी। यानी स्प्लिट के बाद जितने शेयर आपके पास होंगे, उतने ही बोनस शेयर मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस कंपनी अपने फ्री रिजर्व से जारी करेगी।
कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही है। दिसंबर 2024 में 74 करोड़ रुपये का राजस्व दिसंबर 2025 में बढ़कर 96 करोड़ रुपये हो गया, जो करीब 29.5% की बढ़त है। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 11 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी का ROCE 22% और ROE 17.6% है, जबकि डेट-टू-इक्विटी रेश्यो 0.33 है, जो संतुलित कर्ज प्रबंधन को दर्शाता है। पिछले पांच साल में मुनाफे में 32.8% की CAGR ग्रोथ दर्ज की गई है।
क्या है कारोबार
1995 में स्थापित और अहमदाबाद मुख्यालय वाली यह कंपनी CMMI लेवल 5 रेटिंग के साथ एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस देती है। क्लाउड सर्विसेज, SAP, ई-गवर्नेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में कंपनी सक्रिय है। भारत के साथ-साथ अमेरिका, यूके और कनाडा में भी इसकी टीमें काम करती हैं। अब तक कंपनी 4,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 2,000 से अधिक क्लाइंट्स को सेवाएं दे चुकी है।
बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो 51% राजस्व सॉफ्टवेयर सर्विसेज से आता है। इसके बाद ई-गवर्नेंस (20%), सिस्टम इंटीग्रेशन (15%), ERP इम्प्लीमेंटेशन (9%) और क्लाउड व फैसिलिटी मैनेजमेंट (5%) का योगदान है। कंपनी के पास कुल 650 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है, जिसमें 60% रीकरिंग और 40% नए ऑर्डर शामिल हैं। मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर फाइनेंशियल्स और कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें