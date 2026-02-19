1 पर 1 बोनस शेयर दे रही कंपनी, साथ ही 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट तय

स्मॉल-कैप आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर इन दिनों फोकस में हैं। कंपनी ने 1:5 स्टॉक स्प्लिट और 1:1 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जिसके बाद शेयर में जोरदार तेजी दिखी।

Silver Touch Technologies Ltd Share: स्मॉल-कैप आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर इन दिनों फोकस में हैं। कंपनी ने 1:5 स्टॉक स्प्लिट और 1:1 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जिसके बाद शेयर में जोरदार तेजी दिखी। दिन के कारोबार में कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,708 करोड़ रुपये रहा और स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ 1,347.20 रुपये पर पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद भाव 1,283.05 रुपये से ज्यादा है। निवेशकों में कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर खासा उत्साह देखा गया।

6 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट कंपनी ने शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। सबसे पहले 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी हर शेयर अब 2 रुपये फेस वैल्यू के पांच शेयर में बदल जाएगा (1:5 स्प्लिट)। आसान शब्दों में, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले 1 शेयर है तो स्प्लिट के बाद आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। इसके बाद कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी। यानी स्प्लिट के बाद जितने शेयर आपके पास होंगे, उतने ही बोनस शेयर मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस कंपनी अपने फ्री रिजर्व से जारी करेगी।

कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही है। दिसंबर 2024 में 74 करोड़ रुपये का राजस्व दिसंबर 2025 में बढ़कर 96 करोड़ रुपये हो गया, जो करीब 29.5% की बढ़त है। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 11 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी का ROCE 22% और ROE 17.6% है, जबकि डेट-टू-इक्विटी रेश्यो 0.33 है, जो संतुलित कर्ज प्रबंधन को दर्शाता है। पिछले पांच साल में मुनाफे में 32.8% की CAGR ग्रोथ दर्ज की गई है।

क्या है कारोबार 1995 में स्थापित और अहमदाबाद मुख्यालय वाली यह कंपनी CMMI लेवल 5 रेटिंग के साथ एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस देती है। क्लाउड सर्विसेज, SAP, ई-गवर्नेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में कंपनी सक्रिय है। भारत के साथ-साथ अमेरिका, यूके और कनाडा में भी इसकी टीमें काम करती हैं। अब तक कंपनी 4,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 2,000 से अधिक क्लाइंट्स को सेवाएं दे चुकी है।