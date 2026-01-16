3 महीने में पैसा डबल, IT कंपनी ने किया बोनस शेयर का ऐलान, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

संक्षेप: Bonus Share: आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Silver Touch Technologies Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 1598 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ है।

Bonus Share: आईटी कंपनी सिल्वर टच टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Silver Touch Technologies Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 1598 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ है। बता दें, कंपनी ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है।

5 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री शेयर बाजारों को कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी पहली बार बोनस शेयर दे रही है। बता दें, कंपनी ने आज 16 जनवरी की मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

शेयरों में तूफानी तेजी 2026 में अबतक सिल्वर टच टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 45 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान सिल्वर टच टेक्नोलॉजी के शेयरों का भाव 122 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में यह स्टॉक 135 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1695.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 621 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2026 करोड़ रुपये का है।

दो साल में सिल्वर टच टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 128 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 368 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, कंपनी ने अबतक 4 बार डिविडेंड दिया है। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी आखिरी बार 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।