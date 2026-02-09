Hindustan Hindi News
चांदी एक झटके में 16826 रुपये उछली, क्या खत्म हो गया सबसे बुरा दौर?

संक्षेप:

Silver Rate Today: सर्राफा मार्केट में आज चांदी के भाव में बड़ी तेजी नजर आ रही है। चांदी एक झटके में 16826 रुपये उछलकर 261755 रुपये पर पहुंच गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 269607 रुपये प्रति किलो पर है।

Feb 09, 2026 01:02 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Silve Rate 9 Feb.: सर्राफा मार्केट में आज चांदी के भाव में बड़ी तेजी नजर आ रही है। चांदी एक झटके में 16826 रुपये उछलकर 261755 रुपये पर पहुंच गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 269607 रुपये प्रति किलो पर है। इसके बावजूद चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 124178 रुपये सस्ती हो चुकी है। वहीं, सिल्वर ETF ने भी मजबूती दिखाते हुए तेज रिकवरी दर्ज की। यह उछाल पिछले हफ्ते आई तेज गिरावट के बाद आया है, जो अटकलबाजी, मार्जिन पर लगी पूंजी की निकासी और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण हुई थी।

फरवरी में कैसी रही चांदी की चाल

1 फरवरी: चांदी के भाव 30 जनवरी के बंद भाव से 73599 रुपये टूटकर 265751 पर आ गए।

2 फरवरी: चांदी 29255 रुपये टूटकर 236496 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

3 फरवरी: इस चांदी ने जोरदार वापसी की और 27496 रुपये की छलांग लगाकर 263695 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

4 फरवरी: चांदी में 18497 रुपये की उछाल दर्ज की गई और यह 282462 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

5 फरवरी: चांदी फिर से 28123 रुपये टूटकर 254339 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

6 फरवरी: चांदी के भाव लगातार दूसरे दिन भी टूटे और यह 9410 रुपये टूटकर 244929 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

क्या सबसे बुरा दौर खत्म?

चांदी ने सोने की तुलना में अधिक अस्थिरता दिखाना जारी रखा, जिसमें अटकलबाजी और कम ओवर-द-काउंटर लिक्विडिटी ने कीमतों के उतार-चढ़ाव को बढ़ा दिया। रिकवरी के बावजूद, यह चांदी अपने रिकॉर्ड शिखर से काफी नीचे बनी हुई है, जिसने हालिया करेक्शन के दौरान अपने मूल्य का एक तिहाई से अधिक गिरा दिया था।

वेंचुरा के प्रमुख, एनएस रामास्वामी ने कहा कि लंबी अवधि की तेजी की गति बनी हुई है, जो संरचनात्मक विविधीकरण रुझानों और केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीदारी से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बैंकों ने 2025 की चौथी तिमाही में लगभग 230 टन सोना खरीदा और 2026 में कुल वार्षिक खरीद 800 टन से ऊपर रहने की उम्मीद है।

रामास्वामी ने यह भी कहा कि चांदी निकट अवधि में अस्थिर बनी रहने की संभावना है। अगले दिनों में, बाजार के प्रतिभागी फेडरल रिजर्व की नीति की दिशा के लिए आगामी अमेरिकी मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर नजर रख रहे हैं। इस सप्ताह बाद में जनवरी की नौकरियों की रिपोर्ट और महंगाई के नए आंकड़े शॉर्ट टर्म बुलियन ट्रेड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

क्यों उछली कीमत

सोमवार की रिकवरी में चांदी स्पष्ट रूप से आगे रही, जिसने स्पॉट मार्केट और ईटीएफ दोनों में सोने से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिकी डॉलर में नरमी, गिरावट पर खरीदारी में दिलचस्पी और वैश्विक बाजारों से मिले सहायक संकेतों ने भावनाओं को स्थिर करने में मदद की। हालांकि निवेशक अभी भी नजदीकी समय में होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर सतर्क हैं। जहां सोने में हेज के तौर पर लगातार पैसा आया, वहीं चांदी की उच्च अस्थिरता के कारण उसके ईटीएफ में अधिक बढ़त देखी गई, जो व्यापारियों में जोखिम लेने की इच्छा बढ़ने को दर्शाता है।

ईटीएफ में भी तेजी

एक्सिस सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 12% की बढ़त के साथ इंट्राडे हाई 264.69 रुपये तक पहुंचकर शीर्ष प्रदर्शन किया। यूटीआई सिल्वर ईटीएफ और ग्रो सिल्वर ईटीएफ ने करीब-करीब 11% की बढ़त दर्ज की। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ और टाटा सिल्वर ईटीएफ ने 10% से अधिक की उछाल दर्ज की। वहीं, ज़ेरोधा सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, कोटक सिल्वर ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में करीब 8% की बढ़त देखी गई।

डिस्क्लेमर: चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

