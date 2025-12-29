Hindustan Hindi News
चांदी एक झटके में ₹15379 उछली, सोना भी नए शिखर पर, चेक करें 18, 22 और 24 कैरेट के रेट

चांदी एक झटके में ₹15379 उछली, सोना भी नए शिखर पर, चेक करें 18, 22 और 24 कैरेट के रेट

संक्षेप:

Gold Silver Price 29 Dec.:भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज एक नया रिकॉर्ड बना है। चांदी ₹15379 उछलकर ₹243483 प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि सोने के भाव भी नए उच्चतम स्तर पर हैं। जानें 18, 22 और 24 कैरेट के रेट्स।

Dec 29, 2025 12:35 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 29 Dec.: सोने से अधिक तेज चांदी की दहाड़ है। आज चांदी एक नया इतिहास लिखते हुए जीएसटी समेत 250000 के पार चली गई है। आज चांदी के भाव एक झटके में 15379 रुपये प्रति किलो उछकर 243483 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, सोने के भाव में 205 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। यह भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत चांदी अब 250787 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 142305 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 228104 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 137956 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी सोना 138161 रुपये के ऑल टाइम हाई पर खुला। इस साल अबतक सोना 62421 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 157466 रुपये उछल चुकी है।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 204 रुपये उछल कर 137608 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 141736 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 187रुपये चढ़कर 126555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 130351 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 154 रुपये की तेजी के साथ 103621 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 106729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 120 रुपये चढ़ा है। आज यह 80704 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 83248 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

