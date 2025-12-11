चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सोना भी चमका, दाम में उछाल के पीछे क्या है राज

संक्षेप: एमसीएक्स गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 0.60% बढ़कर ₹1,30,575 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट उस समय ₹1,93,452 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद 2.42% बढ़कर ₹1,93,300 प्रति किलोग्राम पर था।

Gold Silver Rate Today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती और अगले साल एक और दर कटौती के संकेत के बाद आज गुरुवार, 11 दिसंबर को एमसीएक्स पर सुबह के कारोबार में सोने की कीमतों में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी ने नया रिकॉर्ड ऊंचाई पर छलांग लगाई। करीब सुबह 9:45 बजे, एमसीएक्स गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 0.60% बढ़कर ₹1,30,575 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट उस समय ₹1,93,452 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद 2.42% बढ़कर ₹1,93,300 प्रति किलोग्राम पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रैली अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में भी सकारात्मक गति देखी गई। फरवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स में 1% से अधिक की बढ़त होकर $4,271.30 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी फेड की ब्याज दर कटौती के बाद चांदी ने एक और रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की।

फेड ने की तीसरी लगातार दर कटौती अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने 10 दिसंबर को तीसरी लगातार बार बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती की, जिससे फेड फंड दर 3.50%–3.75% की सीमा में, 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। कुल मिलाकर, इस साल फेड ने फेड फंड दर में 0.75 प्रतिशत अंकों की कमी की है। कम ब्याज दर के माहौल में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि यह एक गैर-आय अर्जित करने वाली संपत्ति है।

अब नजर नौकरी और महंगाई के आंकड़ों पर अब ध्यान नवंबर के लिए अमेरिकी नौकरी और सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों और अक्टूबर के लिए पीसीई प्राइस इंडेक्स पर केंद्रित है, जो अगले सप्ताह आने वाले हैं। यह डेटा अमेरिकी फेड की ब्याज दर नीति के रास्ते के बारे में उम्मीदों को प्रभावित करेगा।

डॉलर इंडेक्स में गिरावट इस बीच, अमेरिकी फेड के नीतिगत निर्णय के बाद डॉलर इंडेक्स में 0.25% की गिरावट आई, जिससे सोने की कीमतों को समर्थन मिला।

विशेषज्ञों की राय वीटी मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल ने कहा कि ब्याज दर के रुख, मुद्रास्फीति के रुझान और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बढ़ी हुई नीतिगत अनिश्चितता आम तौर पर अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालती है। एक नरम डॉलर, कम ब्याज दरों के साथ मिलकर, गैर-आय अर्जित करने वाली संपत्ति रखने की अवसर लागत को कम करके सोने और चांदी का समर्थन करता है। निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमती धातुओं की मांग मजबूत होती है। चांदी भी इस डायनामिक्स से लाभान्वित होती है।

विशेषज्ञों ने बताए महत्वपूर्ण स्तर पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, सोने का सपोर्ट $4,200 और $4,164 पर है, जबकि रेजिस्टेंस $4,258 और $4,300 प्रति ट्रॉय औंस पर है। चांदी का सपोर्ट $60.40 और $59.80 पर है, जबकि रेजिस्टेंस $62.20 और $63.50 प्रति ट्रॉय औंस पर है। जैन ने कहा कि एमसीएक्स पर सोने का सपोर्ट ₹1,29,100 और ₹1,28,500 पर है, और रेजिस्टेंस ₹1,30,660 और ₹1,31,200 पर है।

वहीं, चांदी का सपोर्ट ₹1,86,500 और ₹1,84,000 पर है, और रेजिस्टेंस ₹1,92,000 और ₹1,94,000 पर है। उन्होंने कहा, "हम दोनों कीमती धातुओं पर अपना तेजी का नजरिया बनाए हुए हैं और फेड बैठक के नतीजों के बाद शार्ट टर्म में सोने के लिए ₹1,35,000 और चांदी के लिए ₹2,00,000 का लक्ष्य रख रहे हैं।"

मेहता इक्विटीज के वीपी (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री ने सोने का सपोर्ट $4,175 और $4,145 बताया, जबकि रेजिस्टेंस $4,255 और $4,275 पर है। चांदी का सपोर्ट $61.50 और $60.85 पर है, जबकि रेजिस्टेंस $62.95 और $63.45 पर है।

अगर भाव को रुपये में बात करें तो कलंत्री ने कहा कि सोने का सपोर्ट ₹1,29,050 और ₹1,28,450 पर है, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,30,550 और ₹1,31,300 पर है। चांदी का सपोर्ट ₹1,86,750 और ₹1,85,200 पर है, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,89,810 और ₹1,90,670 पर है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के विशेषज्ञों ने एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट ₹1,30,000, और फिर ₹1,29,650 पर देखा है, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,30,720, और फिर ₹1,31,050 पर है। एमसीएक्स सिल्वर के लिए, मोतीलाल ओसवाल ने सपोर्ट ₹1,91,600 और ₹1,90,500 पर देखा है, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,93,300 और ₹1,94,100 पर है।