चांदी ने बनाया नया कीर्तिमान, सोना भी पास-पास, दाम बढ़ने के पीछे यूएस कनेक्शन
Gold Silver Price 12 September: सोने-चांदी के भाव में जारी उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इस उछाल के पीछे अमेरिका कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। आज MCX पर सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। चांदी ने तो अपना एक नया रिकॉर्ड ऊंचाई वाला स्तर छू लिया।
Gold Silver Price 12 September: सोने-चांदी के भाव में जारी उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इस उछाल के पीछे अमेरिका कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। आज यानी शुक्रवार, 12 सितंबर की सुबह MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। चांदी ने तो अपना एक नया रिकॉर्ड ऊंचाई वाला स्तर छू लिया। यह सब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते हुआ।
सुबह लगभग 9:10 बजे, MCX पर अक्टूबर महीने के कांट्रैक्ट के लिए सोने के भाव में 0.46% की बढ़त के साथ ₹1,09,485 प्रति 10 ग्राम पर सौदे हो रहे थे। वहीं, दिसंबर महीने की चांदी की कीमतें 0.91% चढ़कर ₹1,28,095 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं, जबकि इससे पहले यह ₹1,28,294 के अपने नए रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी थी। गौरतलब है कि सोना 9 सितंबर को ही ₹1,09,840 प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड ऊंचाई वाले स्तर पर पहुंचा था।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकेतों ने बढ़ाई उम्मीदें
इन कीमती धातुओं में इस तेजी की एक बड़ी वजह यह है कि लगभग पूरी दुनिया को यकीन हो गया है कि अमेरिकी फेड 17 सितंबर को अपनी ब्याज दर में 0.25% की कटौती करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के रोजगार बाजार में साफतौर पर सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं।
हाल में सामने आए संशोधित आंकड़ों से पता चला है कि पिछले आकलन के मुकाबले, मार्च तक के 12 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 9,11,000 नौकरियां कम बनीं।
इसके अलावा, अगस्त महीने में अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% हो गई, जो जुलाई 2025 में 4.2% थी। साथ ही, अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां ही सृजित हुईं, जो जुलाई के 79,000 के आंकड़े के मुकाबले एक बहुत बड़ी गिरावट है।
महंगाई के आंकड़ों ने भी बढ़ाया दबाव
एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई कि अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई इस साल जनवरी के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में महंगाई दर सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची और यह विश्लेषकों की उम्मीदों से भी ज्यादा थी।
अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अगस्त में 2.9% रहा, जो जुलाई के 2.7% के स्तर से 0.2% ज्यादा है।
तीन बार रेट में कटौती की उम्मीद
इन सभी आर्थिक हालातों को देखते हुए अब कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस साल अमेरिकी फेड कम से कम तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जो पहले की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है।
ब्याज दरों में कटौती सोने के लिए अच्छी क्यों?
जब ब्याज दरें घटती हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, या दूसरे निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी घट जाता है। ऐसे में सोना जैसी चीजें रखने का ‘अवसर लागत’ कम हो जाता है क्योंकि निवेशकों को अन्य जगहों से कम रिटर्न मिल रहा होता है। इस वजह से निवेशक सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी कीमतों में इजाफा होता है।