Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver sets a new record again reaching 3 lakh 17000 on mcx how high will the price go
चांदी ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, MCX पर ₹3.17 लाख पर पहुंची, कहां तक जाएगा भाव

चांदी ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, MCX पर ₹3.17 लाख पर पहुंची, कहां तक जाएगा भाव

संक्षेप:

Silver Price Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। चांदी के भाव ने एक नए रिकॉर्ड स्तर 3,17,100 रुपये प्रति किलो को छू लिया।

Jan 20, 2026 09:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Silver Price Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। MCX पर चांदी का भाव मंगलवार के सत्र की शुरुआत में नरम रहा। इसने 3,06,499 रुपये प्रति किलो के भाव से कारोबार की शुरुआत की, जो पिछले बंद भाव 3,10,275 रुपये से कम था। हालांकि, इसने जल्द ही नुकसान की भरपाई करते हुए एक नए रिकॉर्ड स्तर 3,17,100 रुपये प्रति किलो को छू लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, कॉमेक्स एक्सचेंज पर चांदी ने मंगलवार को 94.740 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

चांदी महंगी होने के मुख्य कारण

चांदी की कीमतों में यह बढ़ोतरी सुरक्षित निवेश की बढ़ी मांग और अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने के कारण हुई है। यह रुझान तब देखने को मिला जब अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर दावा करने की कोशिशें तेज कीं, जिसके जवाब में यूरोपीय संघ ने प्रतिकार के उपायों पर विचार शुरू किया।

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की इस सामरिक कार्रवाई ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। इससे सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों, जैसे चांदी-सोने, की मांग बढ़ गई है और 'सेल अमेरिका' ट्रेड में फिर से रुचि जागी है।

अब फोकस इस बात पर है कि यूरोप क्या जवाब देता है। फ्रांस के राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के विरोध-बल प्रयोग तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जर्मन चांसलर ने सावधानी बरतने पर जोर दिया है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, वेनेजुएला के नेता को अमेरिका द्वारा हिरासत में लेने की घटना के बाद आए इस बाजार उथल-पुथल ने कीमती धातुओं में पहले से चल रही तेजी को और हवा दी है। साथ ही, ट्रम्प प्रशासन की फेडरल रिजर्व की नीतियों की नई आलोचना ने भी सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताओं को फिर से जगाकर सोने-चांदी को मजबूती दी है।

आगे और तेजी की संभावना?

एनरिच मनीके सीईओ पोनमुडी आर के अनुसार, चांदी की कीमतों में गिरावट पर मजबूत खरीदारी देखी जा रही है, जो इसे कीमती धातुओं के समूह में एक आउटपरफॉर्मर बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2,95,000 रुपये प्रति किलो के स्तर से ऊपर टिके रहने से तेजी का रुख बना रह सकता है। 3,05,000 रुपये के स्तर से ऊपर स्थायी तौर पर टूटने से लक्ष्य 3,15,000 रुपये और उससे ऊपर की ओर खुल सकते हैं। नीचे की ओर, अगर कीमत 2,90,000 रुपये से नीचे आती है तो यह 2,85,000 रुपये के स्तर को टेस्ट कर सकती है, जहां से मजबूत खरीदारी फिर से शुरू होने की संभावना है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
mcx silver price silver mcx Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।