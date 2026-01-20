चांदी ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, MCX पर ₹3.17 लाख पर पहुंची, कहां तक जाएगा भाव
Silver Price Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी की कीमतों में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। MCX पर चांदी का भाव मंगलवार के सत्र की शुरुआत में नरम रहा। इसने 3,06,499 रुपये प्रति किलो के भाव से कारोबार की शुरुआत की, जो पिछले बंद भाव 3,10,275 रुपये से कम था। हालांकि, इसने जल्द ही नुकसान की भरपाई करते हुए एक नए रिकॉर्ड स्तर 3,17,100 रुपये प्रति किलो को छू लिया।
वहीं, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, कॉमेक्स एक्सचेंज पर चांदी ने मंगलवार को 94.740 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।
चांदी महंगी होने के मुख्य कारण
चांदी की कीमतों में यह बढ़ोतरी सुरक्षित निवेश की बढ़ी मांग और अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने के कारण हुई है। यह रुझान तब देखने को मिला जब अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर दावा करने की कोशिशें तेज कीं, जिसके जवाब में यूरोपीय संघ ने प्रतिकार के उपायों पर विचार शुरू किया।
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की इस सामरिक कार्रवाई ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। इससे सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों, जैसे चांदी-सोने, की मांग बढ़ गई है और 'सेल अमेरिका' ट्रेड में फिर से रुचि जागी है।
अब फोकस इस बात पर है कि यूरोप क्या जवाब देता है। फ्रांस के राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के विरोध-बल प्रयोग तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जर्मन चांसलर ने सावधानी बरतने पर जोर दिया है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, वेनेजुएला के नेता को अमेरिका द्वारा हिरासत में लेने की घटना के बाद आए इस बाजार उथल-पुथल ने कीमती धातुओं में पहले से चल रही तेजी को और हवा दी है। साथ ही, ट्रम्प प्रशासन की फेडरल रिजर्व की नीतियों की नई आलोचना ने भी सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताओं को फिर से जगाकर सोने-चांदी को मजबूती दी है।
आगे और तेजी की संभावना?
एनरिच मनीके सीईओ पोनमुडी आर के अनुसार, चांदी की कीमतों में गिरावट पर मजबूत खरीदारी देखी जा रही है, जो इसे कीमती धातुओं के समूह में एक आउटपरफॉर्मर बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2,95,000 रुपये प्रति किलो के स्तर से ऊपर टिके रहने से तेजी का रुख बना रह सकता है। 3,05,000 रुपये के स्तर से ऊपर स्थायी तौर पर टूटने से लक्ष्य 3,15,000 रुपये और उससे ऊपर की ओर खुल सकते हैं। नीचे की ओर, अगर कीमत 2,90,000 रुपये से नीचे आती है तो यह 2,85,000 रुपये के स्तर को टेस्ट कर सकती है, जहां से मजबूत खरीदारी फिर से शुरू होने की संभावना है।