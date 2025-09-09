silver s glory is there still a chance experts say the price will go up to rs 150000 चांदी का जलवा: एक्सपर्ट कह रहे ₹150000 तक जाएगा भाव, क्या अभी भी है मौका?, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver s glory is there still a chance experts say the price will go up to rs 150000

चांदी का जलवा: एक्सपर्ट कह रहे ₹150000 तक जाएगा भाव, क्या अभी भी है मौका?

Silver Outlook: मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी फर्मों का मानना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में चांदी की चाल जारी रह सकती है और घरेलू कीमतें 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी जा सकती हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:59 PM
Silver Outlook: MCX पर चांदी की कीमतें मंगलवार को फिर से तेजी के साथ कारोबार करते हुए अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गईं। यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की बढ़ती कीमतों और मजबूत मांग की वजह से आया है। MCX पर चांदी की कीमतें 0.5% बढ़कर 1,26,200 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गईं, जबकि पिछले सत्र में यह 1,26,730 रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी थी।

साल 2025 में अब तक, चांदी ने निवेशकों को 45% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया है, जो सोने और शेयर बाजार से कहीं अच्छा प्रदर्शन है।

तेजी के प्रमुख कारण

इस तेजी के पीछे कई ठोस वजहें हैं। पहली वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की प्रबल उम्मीदें हैं, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी है, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए चांदी खरीदना सस्ता हो गया है। तीसरा और सबसे अहम कारण चांदी की बढ़ती हुई औद्योगिक मांग है। सोलर पैनल, ईवी और इलेक्ट्रानिक्स जैसे उद्योगों में चांदी के इस्तेमाल ने इसकी मांग को बहुत बढ़ा दिया है।

कहां तक पहुंचेगी कीमत?

एनालिस्ट्स का चांदी पर अभी भी सकारात्मक नजरिया बना हुआ है। रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, शॉर्ट टर्म में MCX चांदी 1,30,000 से 1,33,000 रुपये प्रति किलो के स्तर को टेस्ट कर सकती है और साल के अंत तक यह 1,40,000 रुपये तक पहुंच सकती है। मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी फर्मों का मानना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में चांदी की चाल जारी रह सकती है और घरेलू कीमतें 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी जा सकती हैं।

Hold करें या प्रॉफिट बुक करें

सवाल यह उठता है कि अब निवेशक क्या करें? एनालिस्ट्स की सलाह है कि लॉन्ग टर्म नजरिया रखने वाले निवेशकों को चांदी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं और अपट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है।

शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वउतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए नए निवेश के लिए 'buy-on-dips' यानी गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। अगर आपने पहले ही निवेश कर रखा है और मुनाफा काफी अच्छा है, तो थोड़ी-थोड़ी मुनाफावसूली भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

