चांदी 4 दिन में ₹9600 हुई सस्ती, सोने का भाव ₹1700 टूटा, चेक करें आज के रेट
Gold Silver Rates Today: आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 362 रुपये गिरकर 138008 रुपये पर आ गया है। जीएसटी समेत यह 142148 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से पड़ेगा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 296 रुपये सस्ता हुआ है।
Gold Silver Rate 24 April: इस शादियों के सीजन में सोने-चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सर्राफा बाजारों में पिछले चार दिनों में सोने के भाव करीब 1700 रुपये टूटे हैं। जबकि, इस बीच चांदी के भाव में 9623 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। आज शुक्रवार 24 अप्रैल को भी 24 कैरेट गोल्ड का भाव 395 रुपया सस्ता होकर 150664 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी का भाव भी अब 240890 रुपये प्रति किलो है।
IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 25457 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 145043 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 8433 रुपये और चांदी 27010 रुपये गिर चुकी है। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।
22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट के रेट
आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 362 रुपये गिरकर 138008 रुपये पर आ गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। जीएसटी समेत यह 142148 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से पड़ेगा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 296 रुपये सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की कीमत बिना जीएसटी 112998 रुपये हो गई है। जीएसटी के साथ इसका भाव 116387 रुपये हो जाएगा।
14 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट
सर्राफा बजारों में आज 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 393 रुपये टूटकर 150061 रुपये पर आ गई है। जबकि, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 232 रुपये कम होकर 88138 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव रहेगा जारी
केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने सोने-चांदी के रेट को लेकर बताया कि जियो-पालिटिकल टेंशन के चलते सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। केडिया ने सोने-चांदी में आई इस गिरावट के पीछे के कारणों को बताते हुए कहते हैं कि यह भारी गिरावट व्यापक वैश्विक स्तर पर निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति (रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट) को दर्शाती है।
उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान को बताया, " यह करेक्शन मुख्य रूप से विभिन्न एसेट क्लास में व्यापक बिकवाली के कारण हुआ है, जिसमें दुबई का रियल एस्टेट बाजार, क्रिप्टोकरेंसी और इक्विटी शामिल हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख सख्त बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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