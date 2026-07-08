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यूपी-बिहार-दिल्ली में आज फिर सस्ती हुई चांदी, जानिये बुधवार 8 जुलाई का रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में आज 8 जुलाई को चांदी फिर सस्ती हुई है
  • कल मंगलवार को चांदी का भाव 5,306 रुपये तक कम हुआ था
  • आज चांदी का दाम 1622 रुपये कम हुआ
यूपी-बिहार-दिल्ली में आज फिर सस्ती हुई चांदी, जानिये बुधवार 8 जुलाई का रेट

Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में आज 8 जुलाई को चांदी फिर सस्ती हुई है। कल मंगलवार को चांदी का भाव 5,306 रुपये तक कम हुआ था। आज चांदी का दाम 1622 रुपये कम हुआ। यानी, 2 दिन में चांदी का दाम 7000 रुपय तक घट चुका है। अगर आप भी चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि बुधवार 8 जुलाई को चांदी का रेट क्या रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट

दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,29,277 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम करीब 1,600 रुपये कम हुआ है। यानी, 10 ग्राम चांदी का रेट 2,297 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,970 रुपये पर है। कल चांदी का दाम 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। दिल्ली के बुलियन मार्केट में लगातार दूसरे दिन चांदी के भाव में गिरावट रही।

यूपी में चांदी का रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 1,539 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुआ। अभी चांदी का भाव 2,31,206 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। कल चांदी का दाम 2,32,746 रुपये पर बंद हुआ था। मुंबई में चांदी का भाव 2,30,084 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहां दाम 1,045 रुपये कम हुआ है।

बिहार में चांदी का रेट

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,29,796 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1,103 रुपये सस्ता हो गया है। कल यहां चांदी 5,306 रुपये सस्ती होकर 2,30,899 रुपये पर बंद हुई।

राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,29,843 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। यहां चांदी 1,056 रुपये सस्ती हुई है। जयपुर में कल चांदी का दाम 5,306 रुपये कम होकर 2,30,899 रुपये पर बंद हुआ था।

चांदी का भाव1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में)10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में)
दिल्ली2,29,2772,292
मुंबई2,30,0842,300
यूपी2,31,2062,312
बिहार2,29,7962,297
राजस्थान2,29,8432,298
हरियाणा2,30,0812,300
पंजाब2,30,0812,300
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इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का रेट

चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए ये अच्छा समय है क्योंकि 2 ही दिनों में चांदी का दाम 7,000 रुपये तक कम हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में भी चांदी पर दबाव बना हुआ है। भारत में जनवरी 2026 में चांदी का भाव 4,10,000 रुपये पर पहुंच गया था। अब चांदी अपने पीक लेवल से 1,80,000 रुपये तक नीचे आ चुकी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो चांदी में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय आ चुका है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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