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लगातार तीसरे दिन सस्ती हुई चांदी, जानिये यूपी-बिहार में क्या रहा सिल्वर रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: आज बुधवार 29 जुलाई को चांदी सस्ती हुई है
  • चांदी का दाम 722 रुपये तक कम हुआ है
  • सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2,15,677 रुपये पर है
Silver Rate
लगातार तीसरे दिन सस्ती हुई चांदी

Silver Rate Today: आज बुधवार 29 जुलाई को चांदी सस्ती हुई है। चांदी का दाम 722 रुपये तक कम हुआ है। सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2,15,677 रुपये पर है। कल चांदी का दाम 2.16 लाख रुपये पर बंद हुआ था। चांदी के भाव में बीते तीन दिनों में लगातार गिरावट आई है। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट

दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,15,677 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 722 रुपये कम हुआ है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,156 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,567 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,17,571 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 558 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2.18 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

बिहार में चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,15,893 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 506 रुपये सस्ता हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,15,689 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 710 रुपये कम हुआ है।

चांदी के दाम क्यों आई आज गिरावट?

चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर बनी अनिश्चितता है। बाजार को भले ही इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ऊंची ब्याज दरों की आशंका से डॉलर मजबूत रहता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जिससे चांदी जैसी कीमती मेटल की मांग पर दबाव पड़ता है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली।

इसके अलावा, निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान के बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों पर भी है। भू-राजनीतिक तनाव से महंगाई बढ़ने की आशंका जरूर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल बाजार का फोकस फेड की आगे की ब्याज दर नीति और डॉलर की चाल पर है। यही वजह है कि निवेशकों ने चांदी में नई खरीदारी से दूरी बनाई, जिससे इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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