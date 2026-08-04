यूपी-बिहार-दिल्ली में चांदी हुई महंगी, जानिये 4 अगस्त का सिल्वर रेट

Silver Rate Today: आज मंगलवार 4 अगस्त को चांदी के दाम में तेजी रही। चांदी का भाव 2,939 रुपये चढ़ा है। सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2.19 लाख रुपये पर आ गया है। कल सोमवार को चांदी का रेट 128 रुपये की बढ़त के साथ 2.16 लाख रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो 4 अगस्त का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.19 लाख रुपये पर है। यहां चांदी यहां चांदी करीब 2600 रुपये महंगी हुई है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,197 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,970 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,20,571 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 2423 रुपये की बढ़त रही। कल चांदी का दाम 2.18 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,19,338 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 2491 रुपये महंगा हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,19,416 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2569 रुपये चढ़ा है।

मुंबई में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव 2,19,703 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2693 रुपये चढ़ा है।

चांदी में तेजी का कारण चांदी की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक बाजार में बढ़ी अनिश्चितता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बातचीत को लेकर लगातार बदलते संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने के साथ-साथ चांदी की खरीदारी भी तेज हुई, जिसका असर इसकी कीमतों पर दिखाई दिया।

इसके अलावा कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की आशंका ने भी चांदी को समर्थन दिया है। चांदी न सिर्फ एक कीमती मेटल है, बल्कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में निवेश और औद्योगिक मांग दोनों बढ़ने से इसके दाम मजबूत बने हुए हैं।