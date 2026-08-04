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यूपी-बिहार-दिल्ली में चांदी हुई महंगी, जानिये 4 अगस्त का सिल्वर रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: आज मंगलवार 4 अगस्त को चांदी के दाम में तेजी रही
  • चांदी का भाव 2,939 रुपये चढ़ा है
  • सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2.19 लाख रुपये पर आ गया है
Silver Rate
यूपी-बिहार-दिल्ली में चांदी हुई महंगी

Silver Rate Today: आज मंगलवार 4 अगस्त को चांदी के दाम में तेजी रही। चांदी का भाव 2,939 रुपये चढ़ा है। सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2.19 लाख रुपये पर आ गया है। कल सोमवार को चांदी का रेट 128 रुपये की बढ़त के साथ 2.16 लाख रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो 4 अगस्त का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट

दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.19 लाख रुपये पर है। यहां चांदी यहां चांदी करीब 2600 रुपये महंगी हुई है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,197 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,970 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,20,571 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 2423 रुपये की बढ़त रही। कल चांदी का दाम 2.18 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

बिहार में चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,19,338 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 2491 रुपये महंगा हुआ है।

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राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,19,416 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2569 रुपये चढ़ा है।

मुंबई में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव 2,19,703 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2693 रुपये चढ़ा है।

चांदी में तेजी का कारण

चांदी की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक बाजार में बढ़ी अनिश्चितता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बातचीत को लेकर लगातार बदलते संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने के साथ-साथ चांदी की खरीदारी भी तेज हुई, जिसका असर इसकी कीमतों पर दिखाई दिया।

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इसके अलावा कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की आशंका ने भी चांदी को समर्थन दिया है। चांदी न सिर्फ एक कीमती मेटल है, बल्कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में निवेश और औद्योगिक मांग दोनों बढ़ने से इसके दाम मजबूत बने हुए हैं।

बाजार की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी नीति पर है। निवेशकों का मानना है कि फेड के अगले फैसले से सोने के साथ-साथ चांदी की चाल भी तय होगी। इसी उम्मीद में बाजार में खरीदारी का रुख बना हुआ है, जिससे चांदी की कीमतों को सहारा मिल रहा है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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