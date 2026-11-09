Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में फिर तेजी, 2200 रुपये से ज्यादा उछला भाव, जानें दिल्ली-यूपी-बिहार का रेट
मुख्य बातें
- Silver Rate Today 9 November: चांदी में आज तेजी रही
- आज सोने-चांदी दोनों के दाम में बढ़त रही
- देश में एक किलोग्राम चांदी का दाम 1.87 लाख रुपये रहा
- एक ही दिन में चांदी का भाव करीब 2200 रुपये से अधिक चढ़कर 1,87,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया
Silver Rate Today 9 November: चांदी में आज तेजी रही। आज सोने-चांदी दोनों के दाम में बढ़त रही। देश में एक किलोग्राम चांदी का दाम 1.87 लाख रुपये रहा। एक ही दिन में चांदी का भाव करीब 2200 रुपये से अधिक चढ़कर 1,87,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती मेटल की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के सिक्के, बर्तन या गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर चेक कर लें।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चमकी चांदी और सोना
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 1.6 फीसदी चढ़कर 4,129.69 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी 1.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई और यह 4,139 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में करीब 5 फीसदी की तेजी आई थी। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई की चिंता कम हुई है। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले फैसलों पर बनी हुई है। इन संकेतों का असर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है।
दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव
दिल्ली में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,87,270 रुपये प्रति किलोग्राम
यूपी में चांदी का भाव
यूपी में चांदी का भाव - 1,87,390 रुपये प्रति किलोग्राम
बिहार में चांदी का भाव
दिल्ली में चांदी का भाव - 1,87,490 रुपये प्रति किलोग्राम
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान में चांदी का भाव - 1,87,450 रुपये प्रति किलोग्राम
मध्यप्रदेश में चांदी का भाव
मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 1,87,460 रुपये प्रति किलोग्राम
मुंबई में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,87,700 रुपये प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,88,850 रुपये प्रति किलोग्राम
कोलकाता में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,88,450 रुपये प्रति किलोग्राम
हैदराबाद में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम
चेन्नई में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,89,470 रुपये प्रति किलोग्राम
चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
बाजार में 999 फाइन सिल्वर को 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी माना जाता है। अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी शुद्धता, वजन और हॉलमार्किंग जरूर चेक कर।