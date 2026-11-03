Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानें दिल्ली, यूपी , बिहार समेत बड़े शहरों में आज का रेट

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Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में कल की तेजी के बाद आज 3 नवबंर को गिरावट रही।

Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में कल की तेजी के बाद आज 3 नवबंर को गिरावट आई है। चांदी का दाम 6350 रुपये तक कम हो गया है। कल चांदी के दाम में 2810 रुपये की तेजी आई थी। अगर आप भी दीवाली से पहले चांद की ज्वैलरी या मूर्तियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज मंगलवार का सिल्वर रेट जान लीजिए।

चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई? चांदी की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह वैश्विक बाजार में निवेशकों का बदला हुआ रुख है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। इससे बाजार में महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई है। ऐसे माहौल में निवेशकों ने चांदी जैसी कीमती धातुओं में मुनाफावसूली की, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिला।

इसके अलावा चांदी की मांग पर औद्योगिक गतिविधियों का भी असर पड़ता है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई तकनीकी उत्पादों के निर्माण में होता है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और औद्योगिक मांग को लेकर बनी अनिश्चितता ने चांदी की कीमतों को प्रभावित किया है। वहीं, डॉलर और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बाजार में बनी हलचल भी चांदी के कारोबार पर असर डाल रही है।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की मुनाफावसूली ने भी चांदी की कीमतों में कमजोरी बढ़ाई है। हाल के दिनों में कीमती मेटल में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने वाले कुछ निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। लगातार बिकवाली के दबाव के चलते चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ गई है।

चांदी की कीमतों में आई ताजा तेजी के बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, महंगाई के आंकड़े और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों का असर चांदी पर पड़ सकता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की खरीदारी और इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की कीमतों पर असर डालती हैं।

आज आपके शहर में कितना है चांदी का भाव? बुलियन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोमवार 2 नवंबर 2026 को चांदी का भाव 1,81,840 रुपये प्रति किलोग्राम था। हालांकि, अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

दिल्ली में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,77,790 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव यूपी में चांदी का भाव - 1,77,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,77,490 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव - 1,77,590 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव कोलकाता में चांदी का भाव - 1,77,350 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव हैदराबाद में चांदी का भाव - 1,77,050 रुपये प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद में चांदी का भाव अहमदाबाद में चांदी का भाव - 1,77,010 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव चेन्नई में चांदी का भाव - 1,77,120 रुपये प्रति किलोग्राम