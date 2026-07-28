चांदी का दाम आया 2.15 लाख रुपये पर, जानिये दिल्ली-यूपी-बिहार में क्या रहा सिल्वर रेट

Silver Rate Today: आज मंगलवार 28 जुलाई को चांदी सस्ती हुई है। चांदी का दाम 5,400 रुपये तक कम हो गया है। सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2,15,822 रुपये पर है। कल चांदी का दाम 2.21 लाख रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,15,822 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 5400 रुपये कम हुआ है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,158 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,580 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,18,036 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 4955 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2.18 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,16,306 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 4916 रुपये सस्ता हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,15,546 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 5677 रुपये कम हुआ है।