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Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, दिल्ली से बिहार तक क्या रहा 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: आज चांदी के भाव में गिरावट रही
  • बुलियन मार्केट में चांदी का रेट 1290 रुपये कम हुआ
  • सिल्वर 1.85 लाख रुपये पर कारोबार कर रही है
  • दिवाली के बाद चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है

Gold Silver rates
सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है।

Silver Rate Today: आज चांदी के भाव में गिरावट रही। बुलियन मार्केट में चांदी का रेट 1290 रुपये कम हुआ। सिल्वर 1.85 लाख रुपये पर कारोबार कर रही है। दिवाली के बाद चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 53 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गया है। वहीं, घरेलू बाजार में भी चांदी के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और महंगाई के नए आंकड़ों का इंतजार कीमती धातुओं की कीमतों पर असर डाल रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के सिक्के, बर्तन या गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, चेन्नई और दूसरे बड़े शहरों के ताजा रेट देख लीजिए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट

10 नवंबर को सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर करीब 52.999 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसमें 0.75 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, सोने का भाव भी 0.61 फीसदी टूटकर 4,114.720 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

चांदी की कीमतों में कमजोरी की एक बड़ी वजह अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है। निवेशक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में क्या बदलाव करेगा। इसके अलावा अमेरिका के महंगाई के नए आंकड़ों पर भी बाजार की नजर है।

दिल्ली में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव — 1,85,750 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव

यूपी में चांदी का भाव - 1,85,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,85,490 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव - 1,85,590 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव — 1,86,380 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव

बेंगलुरु में चांदी का भाव — 1,86,520 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

कोलकाता में चांदी का भाव — 1,86,130 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव

हैदराबाद में चांदी का भाव — 1,86,670 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

चेन्नई में चांदी का भाव — 1,86,920 रुपये प्रति किलोग्राम

आगे चांदी की कीमतों पर किस बात का रहेगा असर?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी के मुताबिक, निवेशकों की नजर अमेरिका के रोजगार और महंगाई से जुड़े आंकड़ों पर है। अक्टूबर में अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा नौकरियां जुड़ी हैं और बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। इससे ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें बदल सकती हैं।

10 नवंबर को अमेरिका के अक्टूबर महीने के महंगाई आंकड़े (CPI) जारी होने हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलेगा कि आगे ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व क्या रुख अपना सकता है। इसका असर सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर पड़ सकता है।

अलग-अलग शहरों में दिए गए भाव सांकेतिक हैं। ज्वेलरी या चांदी के सामान की खरीदारी के समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने से अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

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Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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