Silver Rate Today: तीन दिनों में 13000 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानिये 9 जुलाई का सिल्वर रेट

Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में आज चांदी लगातार तीसरे दिन सस्ती हुई है। आज चांदी में 13,96 रुपये की गिरावट दिख रही है। कल चांदी के भाव में 7,104 रुपये की गिरावट आई थी। लगातार तीन दिनों में चांदी करीब 13,000 रुपये सस्ती हुई है। अगर पीक से तुलना करें तो चांदी का दाम 1.87 लाख रुपये तक कम हो चुका है। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आज गुरुवार 9 जुलाई को चांदी का दाम क्या रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,22,399 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1396 रुपये कम हुआ है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,223 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,239 रुपये है। कल चांदी 7,104 रुपये की गिरावट के साथ 2,23,795 रुपये पर बंद हुई थी।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,34,378 रुपये है। यहां आज दाम 1200 रुपये कम हुआ है। कल चांदी का दाम 2,25,585 रुपये पर बंद हुआ था। यहां भी कल चांदी 7,160 रुपये सस्ती हुई थी।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,22,550 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1,245 रुपये सस्ता हुआ है। कल बुधवार को चांदी का भाव 7,104 रुपये घटकर 2,23,795 रुपये पर बंद हुआ था।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,23,457 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी में 238 रुपये का गिरावट रही। यहां कल चांदी का भाव 2,33,795 रुपये पर बंद हुआ था।

3 दिन में इतना कम हो गया सिल्वर रेट आज चांदी की कीमत में 1,396 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। इससे पहले बुधवार को चांदी 7,104 रुपये और मंगलवार को चांदी 5306 रुपये प्रति किलोग्रम सस्ती हुई थी। यानी सिर्फ तीन दिनों में चांदी का भाव करीब 13,000 रुपये प्रति किलो तक टूट चुका है। अगर रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से तुलना करें, तो चांदी की कीमत अब तक करीब 1.87 लाख रुपये प्रति किलो तक नीचे आ चुकी है।