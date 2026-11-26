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Silver Rate: चांदी की कीमतों में गुरुवार को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली।

Silver Rate Today 26 November: चांदी की कीमतों में गुरुवार को घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिली। बुलियन मार्केट में चांदी का दाम 4000 रुपये की बढ़त के साथ 1.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव के बावजूद घरेलू वायदा बाजार में चांदी मजबूत होकर कारोबार कर रही थी। अमेरिकी महंगाई के मजबूत आंकड़ों के बाद दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ी है। इसका असर सोने और चांदी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर पड़ा है। हालांकि, घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई।

MCX पर चांदी 2.73 फीसदी उछली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार चांदी के भाव में करीब 2.73 फीसदी की तेजी आई। चांदी का वायदा भाव बढ़कर 1,47,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं, सोने का वायदा भाव भी 1.20 फीसदी की बढ़त के साथ 1,23,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 0.1 फीसदी गिरकर 3,577.28 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर दिसंबर डिलीवरी भी 0.73 फीसदी गिरकर 3,535.8 डॉलर प्रति औंस पर सेटल हुआ। मजबूत अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में चांदी का भाव देश के प्रमुख शहरों में 26 नवंबर को चांदी का बुलियन मार्केट में कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। यहां जानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में 999 शुद्धता वाली चांदी का ताजा भाव।

देश के बड़े राज्यों में चांदी का दाम 1. दिल्ली में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,550 रुपये प्रति किलोग्राम

2. यूपी में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

यूपी में चांदी का भाव - 1,47,980 रुपये प्रति किलोग्राम

3. बिहार में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,47,870 रुपये प्रति किलोग्राम

4. राजस्थान में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

राजस्थान में चांदी का भाव - 1,47,930 रुपये प्रति किलोग्राम

5. मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 1,47,200 रुपये प्रति किलोग्राम

6. मुंबई में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,060 रुपये प्रति किलोग्राम

7. बेंगलुरु में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,180 रुपये प्रति किलोग्राम

8. कोलकाता में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,870 रुपये प्रति किलोग्राम

9. हैदराबाद में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,290 रुपये प्रति किलोग्राम

10.चेन्नई में चांदी का भाव - 26 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,47,720 रुपये प्रति किलोग्राम