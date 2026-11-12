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Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लें दिल्ली-मुंबई समेत 12 शहरों के रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज 12 नवंबर का रेट जान लें
  • आज चांदी का भाव 2620 रुपये गिरकर 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है

Silver Rate
Silver Rate: डॉलर में मजबूती से भी चांदी पर दबाव बना हुआ है।

Silver Rate Today: अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज 12 नवंबर का रेट जान लें। आज चांदी का भाव 2620 रुपये गिरकर 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती का असर भी कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। गुरुवार, 12 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 53 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्यों सस्ती हुई चांदी?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.75 फीसदी गिरकर 52.999 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.2 फीसदी टूटकर 3,977.99 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के बाद आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती से भी चांदी पर दबाव बना हुआ है।

दिल्ली में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,81,270 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,81,380 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव

यूपी में चांदी का भाव - 1,81,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,81,490 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव - 1,81,590 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,82,040 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,81,650 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,82,430 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,82,320 रुपये प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,82,270 रुपये प्रति किलोग्राम

कोयंबटूर में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,82,560 रुपये प्रति किलोग्राम

चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

चांदी खरीदने से पहले उसकी शुद्धता जरूर जांचें। निवेश या खरीदारी के लिए 999 फाइन सिल्वर को ज्यादा शुद्ध माना जाता है। वहीं, चांदी के गहने और दूसरे सामान खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी की जानकारी भी लें। ध्यान रखें कि अलग-अलग शहरों और दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है। खरीदारी के समय अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

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Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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