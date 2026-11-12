Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लें दिल्ली-मुंबई समेत 12 शहरों के रेट
मुख्य बातें
- Silver Rate Today: अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज 12 नवंबर का रेट जान लें
- आज चांदी का भाव 2620 रुपये गिरकर 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है
Silver Rate Today: अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज 12 नवंबर का रेट जान लें। आज चांदी का भाव 2620 रुपये गिरकर 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती का असर भी कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। गुरुवार, 12 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 53 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्यों सस्ती हुई चांदी?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.75 फीसदी गिरकर 52.999 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.2 फीसदी टूटकर 3,977.99 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के बाद आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती से भी चांदी पर दबाव बना हुआ है।
दिल्ली में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,81,270 रुपये प्रति किलोग्राम
मुंबई में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,81,380 रुपये प्रति किलोग्राम
यूपी में चांदी का भाव
यूपी में चांदी का भाव - 1,81,390 रुपये प्रति किलोग्राम
बिहार में चांदी का भाव
दिल्ली में चांदी का भाव - 1,81,490 रुपये प्रति किलोग्राम
राजस्थान में चांदी का भाव
मुंबई में चांदी का भाव - 1,81,590 रुपये प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,82,040 रुपये प्रति किलोग्राम
कोलकाता में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,81,650 रुपये प्रति किलोग्राम
चेन्नई में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,82,430 रुपये प्रति किलोग्राम
हैदराबाद में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,82,320 रुपये प्रति किलोग्राम
अहमदाबाद में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,82,270 रुपये प्रति किलोग्राम
कोयंबटूर में चांदी का भाव
चांदी का भाव — 1,82,560 रुपये प्रति किलोग्राम
चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
चांदी खरीदने से पहले उसकी शुद्धता जरूर जांचें। निवेश या खरीदारी के लिए 999 फाइन सिल्वर को ज्यादा शुद्ध माना जाता है। वहीं, चांदी के गहने और दूसरे सामान खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी की जानकारी भी लें। ध्यान रखें कि अलग-अलग शहरों और दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है। खरीदारी के समय अंतिम कीमत अलग हो सकती है।