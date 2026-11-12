Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लें दिल्ली-मुंबई समेत 12 शहरों के रेट

मुख्य बातें

Silver Rate: डॉलर में मजबूती से भी चांदी पर दबाव बना हुआ है।

Silver Rate Today: अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज 12 नवंबर का रेट जान लें। आज चांदी का भाव 2620 रुपये गिरकर 1.81 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती का असर भी कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। गुरुवार, 12 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 53 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्यों सस्ती हुई चांदी? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.75 फीसदी गिरकर 52.999 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, सोने की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.2 फीसदी टूटकर 3,977.99 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के बाद आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती से भी चांदी पर दबाव बना हुआ है।

दिल्ली में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,81,270 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,81,380 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव यूपी में चांदी का भाव - 1,81,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,81,490 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव - 1,81,590 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,82,040 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,81,650 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,82,430 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,82,320 रुपये प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,82,270 रुपये प्रति किलोग्राम

कोयंबटूर में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,82,560 रुपये प्रति किलोग्राम