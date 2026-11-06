धनतेरस पर चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! 1.84 लाख पर आई चांदी, जानिये रेट

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Silver Rate Today: धनतेरस के दिन चांदी का दाम कम हुआ है।

Silver Rate Today 6 November on Dhanteras: धनतेरस पर चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन कीमतों के मामले में अच्छा है क्योंकि आज चांदी का दाम कम हुआ है। घरेलू सर्राफा बाजार में धनतेरस के दिन शुक्रवार 6 नवंबर को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में चांदी 3,492 रुपये टूटकर 1,84,151 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं, सोने के भाव में भी कमजोरी देखने को मिली। हाल के दिनों में सोने-चांदी के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में अगर आप आज धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन या गहने खरीदने जा रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।

चांदी की कीमतों में गिरावट घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सुबह चांदी का वायदा भाव 1.54 फीसदी गिरकर 1,84,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं, घरेलू बाजार में चांदी का भाव 3,492 रुपये यानी 1.86 फीसदी की गिरावट के साथ 1,84,151 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है। धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने वालों के लिए कीमतों में आई यह गिरावट काफी अहम है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रहा चांदी और सोने का हाल? अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 1 फीसदी चढ़कर 4,100.27 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान कीमत 4,146.63 डॉलर प्रति औंस तक पहुंची, जो 20 अक्टूबर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था।

अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में कमजोरी से सोने को मजबूती मिली। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुईं। निवेशकों की नजर अमेरिका के रोजगार आंकड़ों पर भी बनी हुई है। इन आंकड़ों से अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर आगे की रणनीति का संकेत मिल सकता है।

बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव दिल्ली में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,83,990 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,83,890 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,83,870 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,310 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,460 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,200 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,740 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,84,980 रुपये प्रति किलोग्राम

चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान बाजार में चांदी अलग-अलग शुद्धता में मिलती है। निवेश के लिए 999 फाइन सिल्वर यानी 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप धनतेरस पर चांदी के सिक्के या बार खरीद रहे हैं तो उसकी शुद्धता, वजन और हॉलमार्किंग की जानकारी जरूर लें।