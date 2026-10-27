Silver Rate Today: फेस्टिवल में चांदी लगातार हो रही है सस्ती! जानिये 27 अक्टूबर का रेट

मुख्य बातें

Silver Rate Today: क्या आप फेस्टिवल में चांदी की ज्वैलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो, आपके लिए अच्छी खबर है। चांदी का दाम 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे आ गया है। चांदी का दाम आज 2000 रुपये तक सस्ता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी 54 डॉलर प्रति औंस के करीब बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की इस हफ्ते होने वाली बैठक पर निवेशकों की नजर है। माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की नई कोशिशों से भी बाजार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या चांदी आगे सस्ती होगी या इसकी कीमतों में फिर तेजी देखने को मिलेगी? चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज 27 अक्टूबर का भाव जरूर जान लें।

दिल्ली में चांदी का भाव कितना है? दिल्ली में 27 अक्टूबर 2026 को चांदी का भाव 1,95,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी एक किलो चांदी खरीदने के लिए आपको करीब 1.96 लाख रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि, चांदी के सिक्के, बर्तन और गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

दिल्ली में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,93,600 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव यूपी में चांदी का भाव - 1,93,800 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव बिहार में चांदी का भाव - 1,93,700 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान में चांदी का भाव - 1,93,650 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव - 1,94,100 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव बेंगलुरु में चांदी का भाव - 1,94,200 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव कोलकाता में चांदी का भाव - 1,94,100 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव हैदराबाद में चांदी का भाव - 1,94,250 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव चेन्नई में चांदी का भाव - 1,94,2100 रुपये प्रति किलोग्राम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का क्या है हाल? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को सिंगापुर में सुबह चांदी की हाजिर कीमत 0.1 फीसदी गिरकर 53.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में बुलियन बाजार में करीब 0.5 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी। अब निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। ब्याज दरों को लेकर आने वाला फैसला कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। आम तौर पर ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने और चांदी जैसी धातुओं में निवेश का आकर्षण प्रभावित हो सकता है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की नई कोशिशों से बाजार को कुछ राहत मिली है।