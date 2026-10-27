Silver Rate Today: फेस्टिवल में चांदी लगातार हो रही है सस्ती! जानिये 27 अक्टूबर का रेट
मुख्य बातें
- Silver Rate Today: क्या आप फेस्टिवल में चांदी की ज्वैलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं
- तो, आपके लिए अच्छी खबर है
- चांदी का दाम 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे आ गया है
- चांदी का दाम आज 2000 रुपये तक सस्ता हुआ है
Silver Rate Today: क्या आप फेस्टिवल में चांदी की ज्वैलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो, आपके लिए अच्छी खबर है। चांदी का दाम 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे आ गया है। चांदी का दाम आज 2000 रुपये तक सस्ता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी 54 डॉलर प्रति औंस के करीब बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की इस हफ्ते होने वाली बैठक पर निवेशकों की नजर है। माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की नई कोशिशों से भी बाजार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या चांदी आगे सस्ती होगी या इसकी कीमतों में फिर तेजी देखने को मिलेगी? चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज 27 अक्टूबर का भाव जरूर जान लें।
दिल्ली में चांदी का भाव कितना है?
दिल्ली में 27 अक्टूबर 2026 को चांदी का भाव 1,95,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी एक किलो चांदी खरीदने के लिए आपको करीब 1.96 लाख रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि, चांदी के सिक्के, बर्तन और गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है।
दिल्ली में चांदी का भाव
दिल्ली में चांदी का भाव - 1,93,600 रुपये प्रति किलोग्राम
यूपी में चांदी का भाव
यूपी में चांदी का भाव - 1,93,800 रुपये प्रति किलोग्राम
बिहार में चांदी का भाव
बिहार में चांदी का भाव - 1,93,700 रुपये प्रति किलोग्राम
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान में चांदी का भाव - 1,93,650 रुपये प्रति किलोग्राम
मुंबई में चांदी का भाव
मुंबई में चांदी का भाव - 1,94,100 रुपये प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु में चांदी का भाव
बेंगलुरु में चांदी का भाव - 1,94,200 रुपये प्रति किलोग्राम
कोलकाता में चांदी का भाव
कोलकाता में चांदी का भाव - 1,94,100 रुपये प्रति किलोग्राम
हैदराबाद में चांदी का भाव
हैदराबाद में चांदी का भाव - 1,94,250 रुपये प्रति किलोग्राम
चेन्नई में चांदी का भाव
चेन्नई में चांदी का भाव - 1,94,2100 रुपये प्रति किलोग्राम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का क्या है हाल?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को सिंगापुर में सुबह चांदी की हाजिर कीमत 0.1 फीसदी गिरकर 53.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में बुलियन बाजार में करीब 0.5 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी। अब निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। ब्याज दरों को लेकर आने वाला फैसला कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। आम तौर पर ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने और चांदी जैसी धातुओं में निवेश का आकर्षण प्रभावित हो सकता है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की नई कोशिशों से बाजार को कुछ राहत मिली है।
क्या आगे सस्ती होगी चांदी?
चांदी की कीमतों की आगे की दिशा कई बातों पर निर्भर करेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला, महंगाई का दबाव और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हालात बाजार में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टेर्ड की कमोडिटी रिसर्च प्रमुख सुकी कूपर ने सोने-चांदी की कीमतों के लिए कहा कि महंगाई का जोखिम और ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की आशंका कीमती मेटल पर दबाव डाल सकती है।