बिहार-राजस्थान-दिल्ली में 4000 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानिये क्यों आई गिरावट

Silver Price Today: आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार को चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का दाम बुलियन मार्केट में 4,019 रुपये तक कम हो गया है। सर्राफा बाजार में चांदी का 2.18 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर आ गया है। बीते शुक्रवार को चांदी का भाव 2,22,800 रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि सोमवार 13 जुलाई को क्या दाम रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,18,781 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम आज 4,019 रुपये कम हुआ है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,187 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,870 रुपये है। बीते शुक्रवार को चांदी 2,029 रुपये की बढ़त के साथ 2,24,338 रुपये पर बंद हुई।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,21,172 रुपये है। यहां आज दाम 3,410 रुपये कम हुआ है। बीते शुक्रवार को चांदी का दाम 2,24,582 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,18,234 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 4,566 रुपये सस्ता हुआ है। पिछले हफ्ते चांदी का दाम 3,567 रुपये गिरकर 2,22,800 रुपये सस्ता हुआ था।

चांदी का भाव 1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में) 10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में) दिल्ली 2,18,781 2,187 मुंबई 2,18,720 2,187 यूपी 2,21,172 2,211 बिहार 2,18,234 2,182 राजस्थान 2,18,373 2,183 हरियाणा 2,18,760 2,187 पंजाब 2,18,760 2,187

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,18,373 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी में सबसे ज्यादा 4,427 रुपये सस्ती हई है। पिछले हफ्ते चांदी का भाव 2,18,373 रुपये पर बंद हुआ था।

चांदी के दाम क्यों आई आज गिरावट? अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सोने-चांदी की कीमतों पर असर डाला है। चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी है। चांदी का भाव जनवरी 2026 में 4,10,00 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। अब चांदी का दाम 2.18 लाख रुपये पर आ गया है। यानी चांदी का दाम अपने पीक से 1,92,000 रुपये कम हो चुका है।